Eisenachs Schlussmann Eichberger mit erstem WM-Tor

Doppeltes Erfolgserlebnis für Thomas Eichberger: Der Schlussmann von Handball-Zweitligist ThSV Eisenach feierte bei der Weltmeisterschaft in Ägypten zum Auftakt des Presidents Cups mit Österreich einen 36:22-Kantersieg über Marokko und steuerte selbst einen Treffer bei. In der Schlussphase warf Eichberger den Ball vom eigenen Kreis zum 33:20 ins leere Gehäuse der Nordafrikaner. Es war zugleich sein erster Länderspieltreffer.

Die Deckung der Österreicher stand gut, zwang die Marokkaner zu Fehlern und Würfen aus unangenehmen Positionen. Das half auch den Torhütern. Florian Kaiper und Eichberger kamen zusammen auf 35 Prozent gehaltene Bälle.

Die Österreicher, in deren Aufgebot mit Daniel Dicker ein zweiter ThSV-Akteur steht, hatten in der Vorrunde in ihrer Gruppe nur Rang vier belegt. In der "Trostrunde" um die Plätze 25 bis 32 bekommt es die Alpenrepublik am Freitag mit Chile zu tun.