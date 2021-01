Eisschnellläufer Patrick Beckert: Willkommen in der Blase

Patrick Beckert ist eingetaucht in die Eisschnelllauf-Blase. Am Montag hat der Langstreckenspezialist das Hotel in Heerenveen bezogen, das nun in den kommenden vier Wochen sein zu Hause sein wird. „Ich bin froh, dass wir überhaupt noch ein paar Wettbewerbe bestreiten können und freue mich schon“, sagt der 30-Jährige vom ESC Erfurt, der am Sonntag beim Weltcup über die 5000 Meter sein erstes von vier Rennen in dieser vorolympischen Saison bestreiten wird.

Dieser außergewöhnliche Winter hält für den dreifachen WM-Bronzemedaillengewinner nur noch zwei weitere Wettbewerbe bereit. Vom 29. bis 31. Januar wird im niederländischen Eisschnelllauf-Mekka der zweite Weltcup ausgetragen, bevor hier auch die WM (11. bis 14. Februar) ausgerichtet wird, die ursprünglich als Olympiatest in Peking geplant war.

Deutscher Rekordhalter über 10.000 Meter

Auch Patrick Beckert erlebt angesichts der Corona-Krise eine völlig andere Saison. Deutsche Meisterschaften, Weltcups, im Januar die Vorbereitung auf die WM als Höhepunkt und kurz vorher noch ein Weltcup als Generalprobe – jener seit Jahren gewohnte Rhythmus hat diesmal nicht stattgefunden. „Ich habe trotzdem gut trainiert“, sagt der Erfurter, der im vergangenen Jahr bei der WM in Salt Lake City nicht nur Bronze über die 10.000 Meter holte, sondern zugleich den von ihm 2017 in Südkorea aufgestellten deutschen Rekord noch einmal auf 12:47,93 Minuten drückte.

Prognosen, welche Platzierungen oder sportliche Leistungen diesmal herausspringen werden, sind angesichts der ungewöhnlichen Umstände kaum möglich. „Das lässt sich alles schwer vorhersagen. Ich bin gespannt, wo ich im internationalen Vergleich stehe“, so Beckert.

Ein großer Konkurrent hat bereits abgesagt

Einer seiner größten Gegner hat bereits abgesagt. Der kanadische 10.000-Meter-Weltmeister Graeme Fish (23) kündigte an, seinen WM-Titel nicht zu verteidigen. Er begründete dies mit der Gefahr einer Corona-Infektion. „Im Moment denke ich, dass meine Gesundheit wichtiger ist als eine Weltmeisterschaft“, sagte er dem Onlineportal schaatsen.nl.

Die Gastgeber aus der niederländischen Provinz Friesland tun dennoch alles, um jegliches Risiko zu minimieren. Trotz sportlicher Qualifikation, in die berühmte Thialf-Halle kommt diesmal auch der Erfurter nicht ganz ohne Hürden hinein. Die Corona-Auflagen werden strikt kontrolliert, regelmäßig wird getestet. Schon im Hotel müssen alle Athleten Fragen zu möglichen Krankheitssymptomen beantworten und ein vierseitiges Onlineformular ausfüllen, zudem wird Fieber gemessen. Wird auch nur eine Frage mit „ja“ beantwortet, droht eine zehntägige Quarantäne in einem anderen Hotel.

Vier Wochen im selben Hotelzimmer, ansonsten nur Trainingsrunden und Wettkampf auf der Eisbahn, sind eine neue Herausforderung. Patrick Beckert sieht dem aber ebenso gelassen entgegen. „Ich habe die Spielkonsole Nintendo Switch mitgenommen, schaue mir Filme oder Serien an. Ich bin ohnehin nicht der Typ, irgendwelche Sehenswürdigkeiten zu besichtigen. Mir wird nicht langweilig“, sagt der Erfurter Eisschnellläufer, dessen großes Saisonfinale am 14. Februar mit dem 10.000-Meter-Rennen bei der WM steigt: „So wie das Training in den vergangenen Wochen verlaufen ist, habe ich ein gutes Gefühl.“