Empor siegt im Derby

Ein spannungsgeladenes Sondershäuser Derby auf Augenhöhe an der „Stillen Liebe“ konnten die Zuschauer in der Fußball-Kreisliga-Staffel 1 erleben. Empor empfing Eintrachts dritte Garnitur. Mit einem 2:1 (0:1) gingen die Gastgeber nach 90 Minuten vom Rasen. Empor tat sich anfangs etwas schwer, denn die Eintracht ging durch Paul Strien in Führung (18.) – und das verdient. Nach der Pause drehte Empor auf und brachte frischen Wind ins eigene Spiel, nutze clever das Spiel über die Flügel. Folglich fiel der Ausgleich durch den Ungarn Alex Nagy, der per Kopfball erfolgreich war (49.).

Nur knapp zehn Minuten später verwandelte der frei stehende Scherwan Schiko nach einer Flanke von Alex Nagy ebenfalls mit dem Kopf, unhaltbar für Eintrachts Torhüter Nico Pehatzsch. „Ich sah ein ausgeglichenes Spiel, und meine Mannschaft als verdienten Sieger“, sagte Empor-Coach Mario Stiel.

Die Gäste warfen alles in die Waagschale, um noch den Ausgleich zu erzielen und einen Punkt mit nach Hause zu nehmen. Ein Anrennen auf das Tor der Hausherren setzte ein, nur wenig Chancen sprangen aber heraus und die blieben ungenutzt. Empor ruhte sich nicht auf seinen Lorbeeren aus, gelegentliche Konter brachte Eintrachts Abwehr ins Schwimmen.

Einen Funken Glück hatten die Gäste, dass die nicht mehr abzuwendende Niederlage nicht höher ausfiel. Durch den Derbysieg überwintert Empor mit einem Punkt vor Eintracht Sondershausen III in der Tabelle und kann optimistisch in die Weihnachtszeit gehen.