Erfurter Jan Hähnlein: „Langweilig wird es bestimmt nicht“

Die 50-Kilometer-Strecke des Spendemarsches am 10. Oktober sind Organisator Jan Hähnlein und Ronny Hebestreit (rechts) schon einmal im Mai abgelaufen.

Erfurt. Der Marbacher Jan Hähnlein möchte den Teilnehmern an seinem 50-Kilometer-Spendenmarsch am 10. Oktober einiges bieten und hofft auf viel Geld für den Kampf gegen Kinderdemenz

Er ist Hunderte Kilometer gepaddelt, marschiert, geradelt; zuletzt mit dem Klappfahrrad 326 km in 24 Stunden an der Ostsee entlang. Am 10. Oktober lässt der Erfurter Jan Hähnlein, 49, wandern: 50 Kilometer von Frömmstedt aus durch den Landkreis Sömmerda und den Kyffhäuserkreis. Wie stets für einen guten Zweck.