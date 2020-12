Erfurter Koke vorerst Handball-Cheftrainer der Frauen-Nationalmannschaft

Erst wurde Alexander Koke ausgebremst. Nun steht er zum Auftakt der Europameisterschaft der Frauen plötzlich mehr denn je im Rampenlicht. Im Frühjahr sollte der einstige Bundesliga-Handballer das Amt als Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft antreten und beim Länderspiel gegen Slowenien sein Debüt feiern. Aber Corona hatte die Sportwelt vorübergehend zum Stillstand gezwungen. Zu Beginn des Turniers in Dänemark sitzt er nun erst einmal zunächst ohne den Chef auf der Bank. Bundestrainer Henk Groener darf nach einer Corona-Infektion die Quarantäne noch nicht verlassen.

Aber selbst der Auftakt in sein erstes internationales Turnier in neuer Mission am Donnerstag (3. Dezember) steht auf der Kippe. Beim Vorrundengegner Rumänien war Laura Moisa am Dienstag positiv auf Corona getestet worden.

Koke von 2009 bis 2011 beim ThSV Eisenach am Ball

Alexander Koke, einst von 2009 bis 2011 beim ThSV Eisenach unter Vertrag, erlebte zuletzt ebenso aufregende Tage – zum Teil sogar hinter verschlossenen Türen. „Das war alles sehr turbulent“, sagt der 41-Jährige. In der zurückliegenden Woche musste sogar Dortmunds Bundesligatrainer Andre Fuhr beim Lehrgang der Nationalmannschaft einspringen. Koke selbst nämlich hatte sich für 48 Stunden im Hotelzimmer in die Isolation zurückgezogen. Neben seinen Aufgaben beim Deutschen Handball-Bund (DHB), wo er auch als Assistent bei den Junioren fungiert, arbeitet er als promovierter Sportwissenschaftler an der Universität Halle-Wittenberg.

„Dort ist nach einer Veranstaltung eine positive Corona-Infektion eines Teilnehmers bekannt geworden. Das haben wir ernst genommen und ich bin im Hotelzimmer geblieben“, sagt Koke. In seinem nur wenige Quadratmeter großen Exil studierte er die Videoaufzeichnungen vom Training, kommunizierte mit Groener oder Fuhr. „Langweilig war mir nie.“

Zuvor hatte sich Norwegen als Co-Gastgeber zurückgezogen, ein Vorbereitungsturnier fiel aus, nun steht sogar der EM-Auftakt in den Sternen. Koke will mit seiner Crew das Beste aus dem Chaos machen. „Wir dürfen nur auf uns schauen und müssen alles andere ausblenden“, sagt der einstige Eisenacher.

Drei von vier Mannschaften qualifizieren sich für Hauptrunde

Entsprechend vorsichtig formuliert er auch die EM-Ziele in Dänemark, wo neben dem für Donnerstagabend (3. Dezember) geplanten Auftakt gegen Rumänien weitere Spiele gegen Norwegen (5. Dezember) und Polen (7. Dezember) folgen. Drei Mannschaften ziehen in die Hauptrunde ein. „Wichtig ist vor allem, dass wir erfolgreich ins Turnier starten“, sagt Koke zurückhaltend.

Ex-THC-Spielerin Emily Bölk, inzwischen bei Ferencváros Budapest unter Vertrag und zuletzt selbst wegen Corona ausgeknockt, ist da wesentlich forscher. „Bei drei der letzten vier Großturniere sind wir mit einem Tor am Halbfinale vorbeigeschlittert. Das reicht uns langsam, das kann ich für die gesamte Mannschaft sagen“, meinte Bölk: „Es ist wirklich an der Zeit, dass wir diese Hürde jetzt nehmen und den Schritt ins Halbfinale schaffen.“

Erfurt als Wahl-Heimat

Egal wie das Turnier enden wird, Alexander Koke ist im neuen Leben nach seiner aktiven Laufbahn angekommen. Der private Lebensmittelpunkt ist inzwischen Erfurt geworden. Seine Frau stammt aus Thüringen, beide haben zwei Kinder. „Hier fühle ich mich wohl, kann von hier aus die Uni in Halle gut erreichen. Es ist einfach toll“, sagt der Wahl-Thüringer.

Nun erlebt er sein erstes internationales Turnier als Co-Trainer der Frauen angesichts der Abwesenheit von Cheftrainer Henk Groener sozusagen gleich in der ersten Reihe. „Ich war davon ausgegangen, dass ich bei meinem ersten großen Turnier mit der Frauen-Mannschaft assistiere und Henk zuarbeite, jetzt wartet gleich eine Riesenherausforderung.“ Er ist bereit.

THC-Trio bei der Handball-Europameisterschaft

Wenn die Handball-EM der Frauen am heutigen Donnerstag beginnt, sind drei Spielerinnen vom Bundesligisten Thüringer HC mit dabei. Für die deutsche Auswahl nominiert wurde Ina Großmann, die bislang in 35 Länderspielen 52 Tore erzielte. Ihre Teamkollegin Marketa Jerabkova für Tschechien spielt ebenso in Dänemark wie Torhüterin Marie Davidsen. Die Norwegerin trifft mit ihrem Team in der Vorrunde am Sonnabend auf Deutschland.

Bei der DHB-Sieben steht gleich ein ehemaliges THC-Trio im Tor. Zum Aufgebot gehören Dinah Eckerle, Ann-Cathrin Giegerich und Isabell Roch. „Ich habe einen guten Eindruck. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Das hat auch ein internes Testspiel am Sonntag gezeigt“, sagte Eckerle vor dem EM-Auftakt.