Jörg Arcularius startet auch in der kommenden Saison mit dem Ohrdrufer KSV in der 2. Bundesliga.

Erleichterung bei Ohrdrufer Keglern

Freudige und erleichterte Gesichter bei den Keglern vom Ohrdrufer KSV. Durch den Beschluss des Deutschen Keglerverbands Classic (DKBC), die Ligen zu beenden, verbleiben sie in der 2. Bundesliga. Ihnen kommt auch zugute, dass die Thüringer aus Wernburg in die 1. Bundesliga aufsteigen. „Wir sind froh, dass wir drin bleiben. Von vier Staffeln haben wir den besten sechsten Platz belegt. Ein Abstieg wäre da schon sehr bitter gewesen“, sagt Mannschaftsleiter Oliver Henke. In der neuen, dreigleisigen 2. Bundesliga müssen sich die Ohrdrufer jedoch an andere Fahrtstrecken gewöhnen. Die Auswärtsreisen gehen diesmal nach Franken, Bayern und den Südwesten. Mit Auma ist eine weitere Thüringer Mannschaft dabei.

Momentan ist der Club gewillt, sich bestmöglich auf eine Öffnung der Trainingsstätte vorzubereiten. „Im Juni wollen wir wieder einsteigen“, blickt Henke voraus. Ein Hygienekonzept soll die Nutzung absichern. Zeitgleich führen die Verantwortlichen Gespräche mit potenziellen Neuzugängen. Bisher steht nur Silvan Meinungen als Abgang fest. Ob neue Spieler kommen, wird sich zeigen.