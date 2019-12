Daniel Winge (Mitte) und Rico Baumgart (rechts/blaue Trikots) hatten in Bad Langensalza mehr Mühe als erwartet.

Bad Langensalza. Fußball-Verbandsliga: FC Fahner Höhe gewinnt das Nachbarschaftsduell in Bad Langensalza mit 4:3, verliert aber Heim und Kruse durch Gelb-Rot.

Fahner Höhe kommt zu neunt zum Auswärtssieg

Das Spiel hielt in jeder Hinsicht, was es versprach. Eine gute Kulisse am kleinen Kunstrasenplatz der Preußen sorgte für Derby-Atmosphäre und das Geschehen auf dem Platz war eines Derbys würdig. Zwei voll offensive Truppen, harte Zweikämpfe, Elfmeter sowie sieben Tore. Gepaart allerdings auch mit zwei Platzverweisen und Rudelbildung während der Begegnung und nach dem Spiel. Langweilig war es zu keiner Sekunde, dafür überwiegend fair. Dazu trug auch der Erfurter Referee Gäbler mit klarer Spielleitung seinen Teil bei. Fast bizarr wirkte deswegen die massive Kritik von Spielern und Zuschauern beider Kontrahenten, vor allem von Gästeseite.

Los ging es mit Engels Klassesolo am linken Flügel, das Preußens junges Mittelfeldjuwel Sauerbier entschlossen zum 1:0 veredelte (12.). Als dann der diesmal enorm stark agierende Reuter mit großer Souveränität einen Pass des eingewechselten Müller zum 2:0 nutzte, schien ein Punktgewinn der Preußen näher zu rücken.

Doch die Gäste zeigten genau in dieser Druckphase ihre Klasse. Konnte der anfangs extrem nervöse Preußen-Keeper Schröckenschlager noch glänzend gegen Preller parieren, war er wenig später bei einen Heber von Baumgart ins lange Eck etwas unglücklich postiert (2:1 (23.). Elf Minuten später konnte der überragende Dachwiger Innenverteidiger Machts per Kopf nach einer Ecke von Winge den Ausgleich erzielen (2:2/34.).

Es ging mit einem verdienten Remis in die Pause und die Zuschauer hatten guten, intensiven Fußball gesehen. Dazu trugen natürlich auch die selbstbewussten, spielstarken Gäste bei, bei denen neben Machts vor allem der bärenstarke Mittelfeldakteur Raffel auffiel. Nach dem Wechsel ging es mit Volldampf weiter. Einen von Heim an Finger verwirkten Foulelfmeter verwandelte Engel souverän zum 3:2 (52.), doch dann kam die Zeit von Gästesturmtank Preller. Zunächst traf er nach Vorlage von Aliyev zum 3:3 (60.), dann knallte er eine Maßflanke von Raffel volley ins Netz (3:4/ 63.). Und nachdem Preußenverteidiger Franke gegen Kruse im Strafraum gefoult worden war, stand Preller vor dem Blitzhattrick innerhalb von nur wenigen Minuten. Doch ballerte der Torjäger den Elfmeter in die Wolken (65.).

So blieb Bad Langensalza beim nur knappen Rückstand im Spiel, zumal sich Fahner Höhe dezimierte. Heim erhielt nach grobem Foul Gelb-Rot (70.). Eine weitere Ampelkarte holte sich Kruse in der letzten Minute wegen Ballwegschlagens ab. Zudem hatte Winge Glück, nach einem bösen Foul an Moschkau nicht die notwendig gewesene Rote Karte gesehen zu haben.