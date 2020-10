Eines ist für die Verbandsliga-Tischtennisspieler des TSV Breitenworbis bereits vor den beiden Spielen am kommenden Sonntag, 25. Oktober, klar. Bei der Rückkehr in heimische Gefilde werden auf dem Konto jede Menge gefahrener Kilometer stehen. Ob auch Punkte im Gepäck sein werden, muss man allerdings noch abwarten.

Die Reise führt die Breitenworbiser, die mit 2:6-Punkten auf dem achten und damit drittletzten Tabellenplatz liegen, in den Süden Thüringens. Nach knapp 235 Kilometern und wohl gut zweieinhalbstündiger Anreise treffen die Eichsfelder ab 10 Uhr zunächst auf den SV Heßberg.

Start gegen 6.30 Uhr morgens

Ab 14 Uhr steht dann das zweite Tagesduell gegen den TTV Hildburghausen an. Gut, dass die Weiterfahrt in die andere Halle zeitmäßig moderat ausfällt. „Da sind wir nur fünf bis zehn Minuten unterwegs“, weiß der erfahrene Breitenworbiser Akteur Martin Winter.

Um beim ersten Tagesspiel gegen den Siebten aus Heßberg, der aktuell 2:4-Zähler auf dem Konto hat, rechtzeitig präsent zu sein, wird sich der TSV-Tross bereits gegen 6.30 Uhr in der Früh auf den Weg machen. „Das ist nicht das Schönste, was man an einem Sonntagmorgen machen will“, erklärt Winter mit einem Augenzwinkern.

Gegen den Tabellennachbarn, den Winter als unmittelbaren Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt ansieht, peilen die Breitenworbiser um Kapitän Alexander Sukau zwei Zähler an. „Alles andere als ein Sieg wäre schon eine Enttäuschung“, macht Winter klar.

Blick in die Glaskugel

Um den einzufahren, sollten die Gäste jedoch von Beginn an hellwach sein. „Wir müssen nach der langen Fahrt morgens gedanklich sofort fit sein. Das wird die Herausforderung werden“, ist sich Winter bewusst. Die Heßberger Akteure kennt der Breitenworbiser nicht. Der Kontrahent ist Aufsteiger. „Vielleicht sind wir etwas erfahrener, aber das ist Glaskugel-Schauen“, sagt Winter.

Als qualitativ hochwertig stuft er Hildburghausen ein. Der Vierte, der 5:3-Punkte gesammelt hat, gehöre vom Leistungsniveau in das obere Drittel der Liga, werde dementsprechend eine harte Aufgabe werden, zumal die Breitenworbiser aller Voraussicht nach auf ihre Nummer eins Markus Dehnert verzichten müssen. Auch hinter dem Einsatz von Philipp Madeheim steht noch ein Fragezeichen.

Die Eichsfelder werden sich übrigens vorab versichern, ob sie aus einem Corona-Risikogebiet auch wirklich anreisen dürfen. Winter sieht aufgrund der Corona-Pandemie einen vorzeitigen Saison-Abbruch als nicht unrealistisch an.