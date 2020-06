Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fast wie immer im Fit-In Elxleben

Ursula Linke ist die Erste. Es ist Donnerstagmorgen, kurz vor neun. Gleich öffnet das Fit-In in Elxleben, Tag drei nach der elfwöchigen Corona-Zwangspause. Seit zehn Jahren kommt die 74-jährige Erfurterin jede Woche her, trifft sich mit ein paar Freundinnen aus der Schulzeit zum Gesundheitssport. Zwei von ihnen biegen gerade um die Ecke. „Du willst wohl zum Banküberfall?“, wird Linke wegen ihrer schwarzen Schutzmaske neckisch begrüßt. Kurz diskutieren sie darüber, ob sie ihr Gesicht verdecken müssen, nach kurzem, unsicherem Blick auf den Infozettel an der Eingangstür ist klar: Ursula Linke darf die Maske abnehmen, heute gibt es keinen Banküberfall.

Als die Tür dann aufgeht, strömen die gut zehn Senioren, die sich inzwischen davor versammelt haben, Richtung Empfang. Aufgereiht wie an einer Perlenschnur, mit nahezu vorschriftsmäßigen, anderthalb Meter großen Lücken. Die Stimmung ist gelöst, die Lücken werden vom Lachen gefüllt. Eine ältere Dame begrüßt die Mitarbeiter am Empfang euphorisch: „Ihr habt uns so gefehlt!“ Sie würde ihnen in die Arme fallen, wären nicht die Theke und das Verbot, es zu tun, im Weg. „Wir haben die letzten Wochen ein richtiges Lotterleben geführt“, bemerkt ein älterer Herr angesichts der vielen Wochen ohne ihren Sport, ohne ihre liebgewonnenen Zusammenkünfte in der Elxlebener Osterlange, erleichtert.

Auch dem Chef des Ladens ist die Erleichterung anzusehen. Lutz Leßmann, Initiator von Reha-Sport-Bildung (RSB), einem Verein mit inzwischen bundesweit 200 Außenstellen und ebenso vielen Angestellten, sitzt milde lächelnd im Foyer. „Das Gröbste ist erst einmal abgewendet“, sagt der Unternehmer, der zu Beginn der Corona-Krise, als die Zentrale in Elxleben und alle Außenstellen von heute auf morgen schließen mussten, um die Existenz seines Lebenswerks fürchtete. Der Verein, der jedes Jahr mit seinem Reha- und Gesundheitssportangebot etwa zehn Millionen Euro umsetzt, aber auch Ausgaben in ungefähr derselben Höhe hat, habe durch die Krise ein Minus von rund einer Million Euro gemacht.

„Das werden wir aber durch verschiedene Maßnahmen und Hilfen wahrscheinlich auf 300.000 Euro reduzieren können“, freut sich Leßmann unter anderem über 82.000 Euro, die sein RSB mit einer Crowd-funding-Kampagne rund um das virtuelle „Duell der Unschlagbaren“ seiner zum Verein gehörenden Rollstuhlbasketballer gegen Thüringer Sportgrößen gesammelt hat. Von einer Fördersumme für Thüringens führende Sportvereine, die heute vom Land bewilligt werden soll, werden seine Thuringia Bulls wahrscheinlich weitere 200.000 Euro erhalten. Damit wäre die nächste Saison seiner zuletzt in der Bundesliga und in Europa unschlagbaren Bulls gesichert.

Bisher wurde niemand entlassen, doch das könnte sich ändern

Ob das wirtschaftliche Aufatmen von Dauer ist, weiß der Vereinschef nicht. Schließlich ist nicht absehbar, ob die Kunden das RSB-Angebot ebenso gut annehmen wie vor der Krise und ob die Kliniken, Physiotherapie-Praxen und Fitnessstudios, in denen Reha-Sport-Bildung als Kooperationspartner eingemietet ist, die Krise unbeschadet überstehen. „Gerade bei so manchem Fitnessstudio bin ich skeptisch“, sagt Leßmann. „Ich befürchte, dass von unseren 200 Außenstellen etwa 50 wegfallen könnten.“

Entlassen musste er bisher keinen seiner Mitarbeiter. Auch Maria Wichmann nicht. Sie war zwei Monate in Kurzarbeit, betreute daheim das Kind, ging einmal die Woche ins Fit-In, um bürokratischen Kram zu erledigen. „Wir sind erleichtert, dass es jetzt wieder losgeht, auch wenn viel mehr Anrufe eingehen als sonst, da die Kunden und Mitarbeiter in den Außenstellen einfach ganz viele Fragen haben“, erzählt die Sport- und Fitnesskauffrau. Unterdessen haben sich Ursula Linke und ihre „Mädels“ bei Daniel Bärwolf eingefunden. „Achtet auf den Abstand, nicht so wie in den Kabinen, da ging es mir dem Hören nach schon wieder etwas zu herzlich zu“, sagt der ehemalige Zweitligakicker, der jetzt noch athletischer aussieht als damals, freundlich, aber bestimmt. „Stabi“ ist angesagt.

Die Damen desinfizieren die Hände und breiten große Handtücher auf den Übungsmatten aus, dann geht Bärwolf mit ihnen seinen Plan durch. Die Gruppen in dem Raum sind kleiner als sonst, eine Einheit dauert 45 statt 60 Minuten, danach werden die angekippten Fenster aufgerissen und alles wird abermals desinfiziert.

Sind die Gruppen größer, geht es eine Etage höher. Im „Bullenstall“, der Heimstätte der Rollstuhlbasketballer, liegen 19 ältere Herrschaften auf ihren Matten. Da, wo sonst die Bulls Körbe werfen, gibt Michael Helbing gerade „Mobi“-Training. Konzentriert und auf Abstand werden die Übungen gemacht.

Das gleiche gilt für den Fitnessraum. Ein paar Leute weniger an den Geräten, in jeder Ecke Desinfektionsspender aufgestellt und Hygieneregeln ausgelegt, Duschen und Sauna geschlossen – ansonsten ist es eigentlich wie immer.

Auch Barbara und Günther Görlach, ein 81-jähriges Ehepaar aus Gräfentonna, haben ihren seit 17 Jahren gewohnten Ablauf zurück. Wohnung, Garten, einkaufen und jetzt endlich wieder zweimal pro Woche nach Elxleben, Sporttreiben und das Immunsystem stärken in ihrem Fit-In. Jetzt ist das wichtiger denn je. Für sie, ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden. Und für Lutz Leßmann und seine Mitarbeiter.