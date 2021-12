FC Carl Zeiss Jena: Biathlon statt Training im Paradies

Jena. Wie sich der FC Carl Zeiss Jena in Thüringer Höhen auf die Rückrunde der Regionalliga vorbereiten will.

Der Wind pfeift eisig im Kanzlersgrund nahe Oberhof. Schnee­flocken wirbeln durch die Luft. Mit letzter Kraft nimmt Raphael Koczor die letzten der 585 Stufen zur Skisprungschanze, bevor der Torwart vor Erschöpfung zu Boden geht.

So startete der Bericht übers Wintertrainingslager des FC Carl Zeiss Jena im Januar 2017. Die Regionalliga-Mannschaft präparierte sich damals in den Thüringer Höhen für die Rückserie, an deren Ende die Qualifikation für die Relegation und der Aufstieg standen.

Sportdirektor: Die Jungs werden ins Schwitzen kommen

Heute heißt der Trainer nicht mehr Mark Zimmermann, sondern Andreas Patz. Doch auch er wird seine Mannschaft im neuen Jahr nach Oberhof lotsen, wie Sport­direktor Tobias Werner bestätigt. Am 10. Januar fahren die Jenaer in den Wintersportort, um dort ein Fußball-untypisches Programm zu absolvieren. „Wir übernachten nur einmal, weil die Vorbereitungszeit im Januar knapp ist“, sagt Werner. „Die Jungs werden ins Schwitzen kommen, aber bei der Teamarbeit auch viel lachen.“

Das detaillierte Programm für die beiden Tage in Oberhof steht noch nicht fest. Die Langlaufski werden die Fußballer auf jeden Fall anschnallen. Die Verantwortlichen hoffen darauf, dass sie wieder einen Biathlon wie einst austragen dürfen. Damals kämpften die Fußballer in Staffeln gegeneinander – und stellten sich besser als andere Fußballteams an. So schätzte es jedenfalls der damalige Kampfrichter Mario Milde ein. Allerdings hatten die Gastgeber vom Wintersportverein Oberhof kleine Stützen für die Gewehre aufgestellt, damit sich die Strafzeiten nicht zu arg summieren.

Ein Testspiel muss gestrichen werden

Egal wie sich die aktuelle Mannschaft der Jenaer im Schnee anstellen wird, der kurze Ausflug, um den Teamgeist zu fördern, soll die fußballerische Vorbereitung aufs erste Spiel des Jahres nicht stören. Am 22. Januar empfängt der FC Carl Zeiss den Tabellennachbarn Lok Leipzig – dafür wird das Testspiel gegen Bayreuth gestrichen.

Das zweite ausstehende Punktspiel gegen die VSG Altglienicke wird laut Werner nicht noch im Vorfeld angesetzt, sondern soll während der Rückrunde in einer englischen Woche stattfinden. Der Sportdirektor macht den Spielern eine dringende Empfehlung.