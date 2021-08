FC Carl Zeiss Jena: Eine Runde weiter nach Spielunterbrechung

Calden. Die Frauen des FC Carl Zeiss Jena siegen in ihrem ersten Saison-Pflichtspiel im DFB-Pokal mit 2:0 über den TSV Jahn Calden

Das erste Pflichtspiel für die Frauen des FC Carl Zeiss Jena war von Erfolg gekrönt. Am Sonntag siegte das Team von Trainerin Anne Pochert in der ersten Runde des DFB-Pokals mit 2:0 (1:0) über den TSV Jahn Calden aus der Regionalliga.

FCC-Trainerin Anne Pochert sprach nach der Partie von einem verdienten Sieg, betonte jedoch auch, dass ihr Team durchaus mehr Tore hätte erzielen können. „Wir haben unsere Chancen nicht in dem Maße genutzt, wie wir uns das im Vorfeld ausgemalt haben. Es ist aber auch schwer, wenn der Gegner unwahrscheinlich tief steht und mit Mann und Maus verteidigt.“

Nichtsdestotrotz, in der 44. Spielminute traf Nicole Woldmann nach einem Freistoß von Annalena Breitenbach aus kurzer Distanz für die Thüringerinnen zum 1:0; in der 73. baute schließlich Adrijana Mori die Führung auf 2:0 aus, was letztlich auch der Endstand war – bei beiden Spielerinnen handelt es sich um Neuverpflichtungen.

Adrijana Mori hatte es zuvor bereits aus der Distanz probiert, scheiterte aber knapp. Nur zwei Minuten nach ihrem Tor agierte die Slowenin beim Abschluss dann eine Idee zu genau und hämmerte das Leder mit ordentlich Schmackes an die Latte.

Im ersten Akt indes musste die Pokal-Begegnung nach einer halben Stunde aufgrund eines Gewitters für gut 20 Minuten unterbrochen werden. „Dadurch haben wir in der ersten Halbzeit auch ein wenig unseren Rhythmus verloren“, so die Trainerin.

Und wie wichtig war der Sieg für ihr Team – immerhin war es das erste Pflichtspiel? „Es ist immer besser, wenn man mit einem Sieg in eine neue Spielzeit startet. Das ist unwahrscheinlich wichtig für das Selbstbewusstseins eines Teams und zeigt, dass die Mannschaft funktioniert. Darüber hinaus ist es auch eine Belohnung für die harte Arbeit in den Wochen zuvor“, sagte Anne Pochert.