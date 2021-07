FC Carl Zeiss Jena schickt Offenen Brief in Sachen Anstoßzeiten in Regionalliga

Jena. Anstoßzeiten um 12 oder 16 Uhr? Fans des FC Carl Zeiss Jena und die Klubführung protestieren.

Die Fans des FC Carl Zeiss Jena sowie die Klubführung haben gemeinsam einen offenen Brief an den Nordostdeutschen Fußballverband (NOFV) geschrieben. Damit fordern sie Verbesserungen bei den Spieltagsansetzungen.

Dem Brief zufolge soll es keine Ansetzungen samstags und sonntags um 12 und 16 Uhr sowie keine Montagsspiele geben. Außerdem verlangen die Unterzeichner eine langfristige Ansetzung der Spiele, um die Termine für Ehrenamtliche planbar zu machen.

Höhere TV-Gelder gefordert

Zudem wird die geringe Beteiligung an den TV-Einnahmen kritisiert. Diese liegen bei 442 Euro pro Spiel. „Investitionen und vermeintlich technische und logistische Möglichkeiten des Vermarkters dürfen nicht zu Lasten der Vereine und seiner Anhänger gehen“, heißt es im Brief, den 28 Ultragruppierungen und Fanclubs sowie die Geschäftsführung und der Präsident des FC Carl Zeiss unterzeichnet haben.

Ostsport.tv hat für vier Jahre die Fernsehrechte an der Liga erworben. In dieser Saison setzt der NOFV zwei Spiele freitags und je vier Spiele samstags und sonntags an. Dabei variieren die Anstoßzeiten nach den Bedürfnissen des Fernsehens. Für den FC Carl Zeiss führte das Spiel am Samstag um 12 Uhr in Berlin dazu, dass der Klub eine zuvor nicht geplante Hotel-Übernachtung buchen musste.

NOFV hatte Kritik der Jenaer Fans zurückgewiesen

Die Jenaer Ultrafans hatten bereits vor zwei Wochen ihre Bedenken gegen die Ansetzungen angemeldet. Der Geschäftsführer des Verbandes, Holger Fuchs, hatte die Kritik zurückgewiesen. „Es liegt im Interesse der Vereine, dass möglichst viele Spiele übertragen werden. Ein Anstoß um 12 Uhr kollidiert mit keiner anderen Spielklasse“, sagte er unserer Zeitung. Er geht davon aus, dass sich die Fans, die Fußball im Stadion erleben wollen, schnell an die neuen Zeiten gewöhnen. Probleme bei der Anreise zu einem 12-Uhr-Spiel sieht er nicht. „Die Autobahnen sind doch inzwischen gut ausgebaut.“

