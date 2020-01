Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

FC Carl Zeiss Jena: Übergewicht wird teuer

Der FC Carl Zeiss Jena geht vorerst ohne neue Spieler in die Wintervorbereitung. Am Donnerstagnachmittag begrüßt Trainer Rico Schmitt die Fußballer zurück aus den Weihnachtsferien – und setzt gleich eine strenge Kontrolle an. Nach ruhigen Festtagen durften die Spieler in der Pause nicht nur faulenzen. Im individuellen Trainingsplan standen Läufe mit vorgegebener Geschwindigkeit und Dauer. Diese mussten sie mit ihren Pulsuhren protokollieren. Zwar gab es keine Verbote, was das Festmahl anbelangt, wie Schmitt betont. Dennoch mussten die Fußballer auf ihren Körper achten. Vor den Ferien ging es auf die Waage. Nun zum Trainingsauftakt steht erneut Wiegen auf dem Plan. Wer mehr als 700 Gramm zulegt, muss in die Mannschaftskasse zahlen.

Die Pläne für die Winterpause stehen noch nicht komplett. Am Samstag spielt der Tabellenletzte der dritten Liga zwei Hallenturniere parallel in Erfurt und Zwickau. Am Dienstag fliegt das Team in die Türkei. Die Gegner für die Testspiele haben die Jenaer noch nicht benannt. Gleiches gilt für ein mögliches weiteres Vorbereitungsspiel auf heimischen Boden. Am 25. Januar findet das erste Punktspiel gegen Preußen Münster statt.

