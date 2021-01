FC Carl Zeiss Jena und FC Rot-Weiß in 1. Liga mit Siegen

Während die beiden Thüringer Erstligisten FC Carl Zeiss Jena und FC Rot-Weiß Erfurt in ihrer Blue Division der NGL Premiership siegreich waren, wartet in der 2. Liga der SV 09 Arnstadt esports immer noch auf den ersten Punkte-Dreier. Gegen Schwerin gab es ein 0:2.

Für die E-Sportler des SV 09 Arnstadt ist in der NGL Pro Club Premiership Two auch im Kellerduell gegen den FV Mecklenburg Schwerin kein Sieg gelungen. Am Sonntag unterlagen die „Nullneuner“ mit 0:2. Im Hinspiel gelang Arnstadt gegen dieses Team mit 0:0 der bisher einzige Saisonzähler. Mit nur einem Punkt bleibt der SV 09 nun schon neun Punkte hinter Stadtlau Tabellenletzter. Bis Februar sind noch fünf Spieltage zu absolvieren.

Die NGL Pro Club Premiership ist die erste Pro-Club-Liga in Fifa für eingetragene Fußballvereine in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Serie ist Deutschlands größte Community für Computerspieler mit PlayStation 4 und dem beliebten Konsolengame. Mehr als 7500 aktive Spieler in mehr als 200 Vereinen sind dort bereits aktiv.

Während Arnstadt in der 2. Liga spielt, sind die anderen beiden Thüringer Top-Teams in der zweigeteilten 1. Liga, der NGL Pro Club Premiership, in der Blue Division an den Controllern. In dieser Liga mit Vorjahres-Vizemeister Austria Wien rangiert Aufsteiger FC Carl Zeiss Jena mit sechs Siegen und zwei Unentschieden auf dem vierten Platz. Der Vorjahres-Neunte FC Rot-Weiß Erfurt Esports rangiert mit vier Siegen auf Rang acht. Letzten Sonntag siegte RWE 4:1 über den FSV Stadeln 1958 eFootball und schaffte so den Anschluss ans Tabellenmittelfeld. Auch der FCC um Alexander Breuer, Florian Gottwald und Nils Schönau gewann am Sonntag mit 2:0 gegen den Grazer eSC.





Gespielt wird ausschließlich online, aufwendig mit jeweils elf Spielern. Wie im richtigen Fußball gibt es im E-Sport auch Strafen. Sperren und feste zeitliche Vorgaben.