FC Eisenach ist chancenlos ausgeschieden

Der Traum von der großen Überraschung blieb erwartungsgemäß aus. In einer über weite Strecken sehr einseitigen Partie unterlag Landesklässler FC Eisenach dem eine Liga höher spielenden SV 09 Arnstadt glatt mit 0:6 und schied somit aus dem Pokal aus.

Der Klassenunterschied wurde vom Start weg sichtbar. Arnstadt, mit einigen Umstellungen auflaufend, begann sofort druckvoll und verlagerte das Geschehen in die Hälfte der Hausherren. Nach Scheurings Zuspiel traf Messing nur das Außennetz (3.). Es dauerte aber eine halbe Stunde, ehe die Nullneuner aus ihrer drückenden Überlegenheit Kapital schlagen konnten. Mit einem verwandelten Handelfmeter brache Dustin Messing seine Farben in Führung (30.), Eisenachs Torwart Dominik Werner hatte sich für die andere Ecke entschieden. Den Pausenstand besorgte Silvano Varnhagen, der in Folge eines Freistoßes Messings freistehend den Ball über die Linie drückte (37.). Eine weitere Torgelegenheit vergab Mahdi Hammoud, welcher aus dem Gewühl heraus aus Nahdistanz an Torwart Werner scheiterte (43.). Die einzige Chance für die Einheimischen besaß Kraiczi, der nach Ablage von Scholz überhastet verzog (44.).

Im zweiten Abschnitt agierten die Gäste zielstrebiger, was sich nun auch zählbar auswirkte. Gleich nach Wiederbeginn verwertete Hammoud ein Zuspiel Sevcuks zum dritten Tor (48.). Dann erhöhte Scheuring, als er eine Rechtsflanke Messings freistehend im Tor unterbrachte (66.). Beim nächsten Tor legte dieses Mal Scheuring auf, dessen Steilpass Messing, noch bedrängt im Fallen, über den Torwart ins Netz lupfte (82.). Schließlich machte Martin Skaba mit einem verwandelten Foulelfmeter in der Schlussminute das halbe Dutzend voll.

Am Ende ein auch in dieser Höhe korrektes Ergebnis, für die Elf von Trainer Werner Heidemüller war es die vierte Niederlage in Folge, wenn auch die, welche am ehesten zu verschmerzen ist. In der Liga geht es für die auf Platz 16 stehenden Eisenacher am nächsten Samstag mit einem Heimspiel weiter. Leichter wird die Aufgabe jedoch nicht, stellt sich doch das ambitionierte Team aus Borsch im Wartburgstadion vor. Anpfiff ist 14 Uhr.