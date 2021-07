FC Rot-Weiß: Aydemir beendet Laufbahn

Erfurt. Der Rückkehrer möchte den Fokus unter anderem auf den Erwerb der Trainerlizenzen setzen und verlässt den Erfurter Fußball-Oberligisten.

Fünf Monate nach seiner Rückkehr zum FC Rot-Weiß trennen sich die Wege von Selim Aydemir und dem Erfurter Fußball-Oberligisten wieder. Wie der Verein am Donnerstag informierte, wurde der Vertrag aufgelöst. Der 30-Jährige beendet seine Laufbahn als Spieler. Er will sich laut Rot-Weiß-Informationen mehr auf seine geschäftlichen Tätigkeiten konzentrieren und den Fokus auf den Erwerb seiner Trainerlizenzen legen.

„Wir respektieren Selims Entscheidung, bedauern aber gleichzeitig auch, dass er uns in der kommenden Saison nicht als Spieler zur Verfügung steht“, wurde Geschäftsführer Franz Gerber zitiert.

Vor der Saison 2019/20 war der Offensivmann von Celik Zenica (Bosnien-Herzegowina) nach Erfurt gewechselt, verließ den Klub im vergangenen Sommer zum türkischen Zweitligisten Menemen Spor, um im Februar wieder zurückzukehren. „Auch wenn mir die Entscheidung nicht leichtgefallen ist, freue ich mich auf meine neuen Aufgaben. Ich drücke der Mannschaft die Daumen für die kommende Saison“, verabschiedet sich Aydemir.

Til Linus Schwarz bleibt dem Erfurter Oberliga-Team derweil erhalten. Der 21-jährige, der bereits den Nachwuchsbereich des Erfurter Klubs durchlief, hat seinen Vertrag verlängert.

In die neue Saison der NOFV-Oberliga Süd startet der FC Rot-Weiß am 7./8. August zu Hause gegen Grimma. Auch Carl Zeiss Jena II (gegen Zorbau) und Aufsteiger Arnstadt (gegen VfL Halle) genießen am ersten Spieltag Heimrecht. Fahner Höhe muss dagegen in Bautzen ebenso auswärts antreten wie Martinroda (in Krieschow) und Rudolstadt (bei Inter Leipzig). Nordhausen ist in der 19er-Staffel zunächst spielfrei.