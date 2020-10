FC Rot-Weiß selbstbewusst zum sechsten Sieg

Erfurt. Fußball-Oberligist FC Rot-Weiß Erfurt will gegen Oberlausitz Neugersdorf die Serie ausbauen. Donny Bogicevic zurück im Training.

Als in dieser Woche der Dauerregen einsetzte, wurde es für den FC Rot-Weiß Erfurt so richtig ungemütlich. Am Mittwoch mussten die Fußballer zum Training auf den Hartplatz ausweichen – und wateten bei ihren Übungen im Morast. „In der Oberliga tut ein wenig Demut auch mal ganz gut“, sagte Trainer Manuel Rost ganz entspannt angesichts der widrigen Umstände.