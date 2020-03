Umbruch für Rot-Weiß Erfurt an neuer Spielstätte

Dort, wo einmal der Trainer des FC Rot-Weiß Erfurt am Spielfeldrand den Überblick behalten soll, haben momentan die Bauarbeiter das Sagen. Wie für den einstigen Fußball-Regionalligisten noch einige Baustellen wie die Absicherung eines Oberliga-Etats von wohl 500.000 Euro zu beseitigen sind, genauso muss erst die neue Spielstätte hergerichtet werden. Wenigstens der Rasen am Sportplatz Grubenstraße sprießt schon wieder.

Auf jener Anlage will der insolvente Verein seinen Neuanfang in der fünften Liga starten und verlässt das heimische Steigerwaldstadion – in erster Linie aus wirtschaftlichen Gründen. Allerdings will man bei wichtigen Duellen, oder wenn die Behörden eine Begegnung als Risikospiel einstufen, zurück in die alte Spielstätte. „Wir rechnen mit drei, vier Begegnungen“, sagte Arena-Geschäftsführer Christian Fothe: „Solch ein Spiel könnte zum Beispiel das Duell gegen den FC Carl Zeiss Jena II oder Chemie Leipzig sein, sollte der Verein aus der Regionalliga absteigen.“

Um im Steigerwaldstadion ein Fußballspiel ohne wirtschaftliche Verluste auszutragen, sind etwa 3000 Besucher nötig. Unter diesen Umständen war der FC Rot-Weiß bereits vor seinem Rückzug aus der Regionalliga unter Druck geraten. Im vorerst letzten Viertliga-Spiel der Vereinsgeschichte, am 8. Dezember gegen Viktoria Berlin, kamen nur noch 2742 Besucher.

Grundmiete nur 205 Euro

Erfurt wird auch in der Oberliga die gleiche Miete wie in der vierten Liga zahlen. Jene Summe von 5000 Euro pro Spiel könnte sich aber noch durch nicht genutzte Logen verringern. Erheblich Geld gespart wird nun jedoch, weil die Grubenstraße der Hauptspielort sein soll. Dort sind deutlich weniger Nebenkosten wie zum Beispiel für den Sicherheitsdienst oder das Catering zu erwarten. Auch die Grundmiete ist erheblich niedriger. Laut Tarifordnung der Stadt Erfurt sind pro Tag lediglich höchstens 205 Euro zu entrichten. Bei Spielen gegen Sandersdorf oder Krieschow dürfte die Grubenstraße ohnehin ausreichen.

Jener Platz mit einer Kapazität von 2000 Zuschauern ist die Heimspielstätte des FC Erfurt-Nord aus der Landesklasse, der hier schon selbst einmal in der Oberliga kickte – nämlich von 1998 bis 2000 als SSV Erfurt Nord sowie von 2003 bis 2005. Auch die Erfurter Kickers aus der 1. Kreisklasse spielen hier genauso wie einige Nachwuchs-Mannschaften von Nord.

Bis zum Sommer und damit rechtzeitig soll der Platz an der Grubenstraße fertig sein. Schon vorher muss RWE seine wirtschaftlichen Weichen stellen, will er mit einer schlagkräftigen Amateur-Elf dort einen Neustart in Liga fünf wagen.

