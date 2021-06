FC Saalfeld kämpft sich gegen Struth/Diedorf verbissen ins Pokal-Halbfinale

Saalfeld. Einen verbissenen Kampf lieferten sich die Landesklasse-Fußballer des FC Saalfeld und der SG Struth/Diedorf im Viertelfinale des Thüringer Landespokals.

Am Ende hatten die Saalfelder vor 400 Zuschauern mit einem 2:1-Sieg nach Verlängerung das bessere Ende für sich. Die Gäste waren nach wenigen Minuten durch Alexander Käppler in Führung gegangen, ehe Moritz Hutschenreuther (links) noch vor der Pause per Kopf ausglich.

In Hälfte zwei gab es nur wenig Chancen. So blieb nur der Gang in die Verlängerung, wo Stan Kleyla für die Gastgeber zum Matchwinner wurde (105.). Saalfeld kann sich nun auf das Duell gegen Carl Zeiss Jena freuen.

So endeten die anderen Ergebnisse im Thüringer Pokalviertelfinale:

