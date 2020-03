Saalfeld. Eine Verlegung des Rennens, an dem im vergangenen Jahr mehr als 200 Sportler teilnahmen, in den Herbst wurde verworfen. Nun soll es 2021 starten.

Feen-Bike-Marathon: Aus Drei wird Drei A

Mitte Februar war die Sport-Welt in Thüringen, in und um Saalfeld noch in Ordnung: „Ich ... denke ich kann auf jeden Fall ... wenigstens eine kleine Strecke mitfahren – wenn auch nicht als ernsthafte Konkurrenz. Viele Grüße Hanka", schrieb Olympiasiegerin Hanka Kupfernagel am 15. Februar per Whatsapp an die Organisatoren des Feen-Bike-Marathons in der Saalestadt. Einen reichlichen Monat später musste die erfolgreiche Sportlerin, die in Saalfeld kurz nach ihrer Babypause starten wollte, den Termin wieder aus dem Kalender streichen: Gestern sagten die Organisatoren, fast erwartungsgemäß, die dritte Auflage des Feen-Bike-Marathons am 10. Mai wegen der Corona-Krise ab.

„Die aktuelle Entwicklung und der nicht prognostizierbare Verlauf der Corona-Pandemie in unserem Land lässt uns keine andere Wahl, um die Gesundheit und das Leben aller Beteiligten zu schützen“, heißt es in einem gestern verbreiteten Schreiben an die Sportler, Helfer und Sponsoren. „Zudem wäre es unverantwortlich, erforderliches medizinisches Personal zur Betreuung an diesem Tage zu beanspruchen. Auch haben wir Skrupel, unsere vielen Sponsoren und Spender für eine finanziellen Zuwendung zu motivieren – sie haben derzeit wahrlich andere Prioritäten“, heißt es. „Bisher hatten sich 40 Fahrer angemeldet“, sagt Volker Kögel vom Organisationsteam. Man werde die gezahlten Startgebühren rückerstatten. „Falls jedoch angemeldete Fahrer darauf verzichten möchten, würden wir die eingezahlten Beträge für die Corona-Hilfe spenden und die Spender selbstverständlich erwähnen“, so Kögel. Die Sportler sollen sich diesbezüglich per E-Mail über info@feen-bike-marathon.de bis 10. April 2020 an die Veranstalter melden. Eine Verlegung des Rennens, an dem im vergangenen Jahr mehr als 200 Sportler teilnahmen, in den Herbst wurde verworfen: „In der zweiten Jahreshälfte sind bereits so viele Veranstaltungen geplant, so dass es nur sehr schwierig wäre, das Rennen dann durchzuführen“, sagt Volker Kögel. Vielmehr konzentriere man sich nun darauf, den nächsten Feen-Bike-Marathon nahe der Feengrotten Anfang des kommenden Jahres zu organisieren. „Dann werden wir zum Feen-Bike-Marathon 3a einladen“, sagt Kögel. Trotz der Absage in diesem Jahr muss man nicht gänzlich auf das Mountainbike-Training verzichten: „Ein Einzeltraining ist ja bis auf weiteres noch möglich – sicher auch auf Teilen der Strecke, die in einigen Passagen neu gestaltet wurde“, sagt Volker Kögel, der hofft, dass die Sportbegeisterten den Saalfeldern die Treue halten: „Vielleicht schaffen wir es im kommenden Jahr, die Teilnehmerzahl dann zu verdoppeln.“