Fourcrosser Denny Tischendorf: Stürze sind eingeplant

An wenigstens sechs Tagen der Woche schwingt sich Denny Tischendorf auf sein Rad und zieht unbeirrt seine Kreise. Aber mit dem reinen Abspulen von Kilometern ist es bei dem Schleizer lange nicht getan. Es darf, nein: Es muss actiongeladen zugehen. Denny Tischendorf hat sich dem Fourcross verschrieben und ist seit einigen Jahren einer der wenigen deutschen Teilnehmer in der elitären ProTour. Im Interview schildert er seinen Werdegang, berichten von Spüren auf Höhe von Baumkronen und erklärt, warum Knochenbrüche seine Lust am Sport noch steigern.

Fourcross ist eine Mountainbikedisziplin bei der sich vier Fahrer gleichzeitig auf einer technisch anspruchsvollen Strecke, die mit Sprüngen und diversen Hindernissen gespickt ist, duellieren und um den Einzug in die nächste Runde kämpfen.

Die nackten Eckdaten von Fourcross lassen eine spektakuläre Sportart vermuten. Wie spiegelt sich dies auf den Rennstrecken wider?

Die Wettkampfpisten sind kein Zuckerschlecken und führen über Steilwände und Steinfelder. Hinzu kommen gewaltige Sprungkombinationen, die wir mit Geschwindigkeiten teils jenseits der 50 km/h-Marke anfahren und überfliegen. Wir bewegen uns dabei nicht selten sogar in Höhe der Baumkronen. Schneller, höher, weiter trifft es vielleicht ganz gut. Und dann ist manchmal auch einfach nur Feingefühl gefragt. Es geht um Zentimeter und Sekunden.

Klingt nach einem erbitterten Konkurrenzkampf.

Da gibt es sicher keine Unterschiede im Vergleich zu anderen Disziplinen: Auf der Strecke wird sich rein gar nichts geschenkt. Da werden auch schon mal die Ellenbogen zur Hilfe genommen. Ein legitimes Mittel, schließlich ist alles dem primären Ziel untergeordnet, die Konkurrenz hinter sich zu lassen. Dafür sind wir vor und nach dem Rennen eine große, internationale Familie.

Obwohl die Sportart spektakulär anzusehen ist, steht sie nicht im breiten Fokus der Öffentlichkeit. Warum ist das so?

Fourcross ist im Gegensatz zum Cross Country Mountainbike nicht olympisch. Insofern ist auch das mediale Interesse nicht so breit aufgestellt und sorgt für erweitertes Zuschauerinteresse. Und dennoch brettern wir in Tschechien vor über 10.000 Zuschauern durch den Wald. Die Organisation der einzelnen Wettkämpfe wird immer professioneller. Die Sportart befindet sich, nicht zuletzt aufgrund der Verbreitung über die sozialen Medien, auf einem guten Weg.

Wie haben Sie diesen Sport für sich entdeckt?

Ich habe mich im Fußball versucht, war nicht mal der Schlechteste. Aber es kam die Zeit, wo mich der Dreck, der aus den Stollen flog, mehr interessiert hat. Da passte es ganz gut, dass ich parallel dazu über die damalige Bikerstrecke nahe des Schleizer Bahnhofes gestolpert bin. Fortan sprang ich lieber mit dem Fahrrad über die Hügel, als dem Ball nachzujagen.

Und der Dreck flog jetzt im höheren Bogen aus den Stollen …

Für mich der nahezu perfekte Übergang vom Fußball zum Fourcross. An meinen 13. Geburtstag stellten mir meine Eltern ein spezielles Mountainbike auf den Geschenktisch. Mit dem Teil waren dann auch Wettbewerbe realisierbar. Die ersten Erfolge ließen nicht lange auf sich warten, was mich natürlich weiter beflügelte. Nachdem ich 2009 deutscher Junioren-Vizemeister wurde, wagte ich mit 17 den Sprung zu den Herren. Dort wehte ein anderer, ein rauerer Wind. Seit 2014 bin ich permanenter Teilnehmer der ProTour, eine Art Weltcup im Fourcross.

Sportlich ein schnörkelloser Werdegang. Wo soll der Weg noch hinführen?

In der ProTour, bei der die besten Biker unserer Sportart aktiv sind, ist das Leistungsniveau natürlich sehr ausgeprägt. Da entscheiden Nuancen über die einzelnen Platzierungen. Bislang konnte ich mich kontinuierlich nach vorn tasten. Dieses Jahr strebe ich regelmäßige Top-Ten-Ränge an. In der deutschen Meisterschaft darf es auch gerne etwas weiter nach vorn gehen. Ein weiteres erklärtes Ziel ist meine fünfte Teilnahme an der Weltmeisterschaft. Es erfüllt mich immer mit Stolz, den Adler auf der Brust tragen zu dürfen.

Wie groß gestaltet sich der Aufwand, den Sie für Ihren Sport opfern?

Logischerweise nimmt das tägliche Trainingspensum am meisten Zeit ein. Nebenbei wollen soziale Medien bedient werden. Die spezielle Technik am Rad erfordert ein hohes Maß an Pflege. Da die Wettbewerbe in ganz Europa, bisweilen auch auf einen anderen Kontinent ausgetragen werden, kommt natürlich noch ein großer Reiseaufwand dazu. Ich würde mal frech behaupten, semiprofessionell unterwegs zu sein. Zum Profi reicht es leider nicht. Dieses Privileg blieb bislang nur ganz wenigen Fourcrossern vorenthalten.

Ihr Beruf als Physiotherapeut steht streng genommen im großen Kontrast zu ihrem Hobby.

Verletzungen bleiben bei unserer körperbetonten Sportart nicht aus. Bei mir ist beispielsweise kein Finger mehr gerade. Diverse Knochen sind bei mir schon entzweigegangen. Insofern weiß ich mir vor Ort immer schnell zu helfen und bin diesbezüglich im Fahrerlager ein gefragter Mann.

Besteht dann aber nicht die Gefahr irgendwann dieses Hobby sattzuhaben?

Von diesem Punkt bin ich zum Glück noch weit entfernt. So kontrovers das klingen mag: Je heftiger ein Sturz ist, umso mehr lernst du das Fahren. Stürze sind an einem Rennwochenende eingeplant. Ich mag es, Limits zu verschieben. Wenn ich am Start meinen Puls intensiv spüre, ist das mein Adrenalinkick. Ich genieße jeden Wettbewerb.