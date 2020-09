FSV Martinroda zieht Reißleine: Trainer Robert Fischer muss gehen

Hatte es sich angedeutet? Eigentlich nicht. Robert Fischer ist nicht mehr Trainer des Fußball-Oberligisten FSV Martinroda. Darauf verständigten sich Martinrodas Sportlicher Leiter, Dirk Keller, und der bisherige Trainer nach einem langen Gespräch am Mittwochabend.

Dirk Keller erklärte: „Wir sind letztendlich zu diesem einvernehmlichen Ergebnis gekommen, die Zusammenarbeit zu beenden, um damit einen neuen Impuls zu setzen.“

Obwohl nach der 2:5-Niederlage gegen Ludwigsfelde der Haussegen schief hing, auch etwas Hilflosigkeit herrschte, war da am letzten Sonnabend nicht wirklich mit solch einem knallharten Schritt zu rechnen. Robert Fischer hatte unmittelbar nach Spielschluss gegen Ludwigsfelde innerlich ungewohnt äußerst unruhig, seine Enttäuschung zu verbergen gesucht und wegen der neuerlichen katastrophale Abwehrleistung seiner Männer vergeblich nach Erklärungen gesucht. „Ich weiß nicht was ich da noch machen soll. Mehr als immer nur reden und dazu aufzufordern, nicht immer wieder die gleichen Fehler zu machen, kann auch ich nicht. Ich habe im Vorfeld vieles angesprochen. Das muss natürlich auch umgesetzt werden.“ Und auf die Frage, was man da jetzt tun könne, antwortete er nur. „Am Ende ist immer der Trainer der Schuldige…“ Galgenhumor? Oder war da doch schon eine Befürchtung da?

Bis auf weiteres übernehmen Co-Trainer Sandro Kubitza und Physiotherapeut Mike Eckardt, der selbst 2016 bis 2018 Germania Ilmenau in der Landesklasse trainierte, die Betreuung der ersten Mannschaft. Beide werden das nun kommenden Sonnabend (12 Uhr) beim FC Eilenburg tun, dann will der Vereins-Vorstand weiterentscheiden.

Der FSV Martinroda plant die Position eines neuen Cheftrainers zeitnah neu besetzen. Bis zum Nächsten Heimspiel am 3. Oktober gegen Wacker Nordhausen soll das gelingen.

Der 36-jährige Robert Fischer kommt auf 79 Spiele (60 in der Thüringenliga, 23 in der Oberliga) als Trainer für Martinroda seit Juli 2017. Seine Bilanz ist eindrucksvoll. Platz zwei im Premierenjahr ließ er den Thüringenmeister-Titel 2019 und den Oberliga-Aufstieg folgen. Er stand mit dem FSV vor ein paar Wochen im Landespokalfinale, dass 2:8 gegen den FC Carl Zeiss Jena verloren wurde. Fischer selbst spielte mit dem FC Rot-Weiß Erfurt II in der 2. Bundesliga, war später für Sachen Leipzig, TuS Crailsheim, Germania Halberstadt. Markranstädt, Wacker Nordhausen und Union Fürstenwalde am Ball, wo der dann 2014 bis 2016 erstmals als Co-Trainer unter Matthias Mauksch arbeitete. Er wird nicht lange vereinslos bleiben.

Die Gefahr, mit einen neuerlichen Fehlstart in der Oberliga, das Saisonziel schon früh zu gefährden, ließ den Druck innerhalb des FSV Martinroda und seinem Umfeld wachsen. Der Verein möchte auch über 2021 hinaus Oberligist bleiben. „Das Ziel die Klasse ausschließlich sportlich und nicht durch die Hintertür zu schaffen, ist unsere große Aufgabe für 2021“, hatte Dirk Keller zur Saisoneröffnung seinen Spielern gesagt. In der Vorsaison gelang der Klassenerhalt etwas glücklich, auch begünstigt von Rückzügen dreier Konkurrenten, aber maßgeblich geschafft durch den Saisonabbruch durch Corona. Das soll in dieser Saison anders werden.

FSV-Sportchef Dirk Keller: „Uns ist die Entscheidung sehr schwer gefallen, weil wir Robert Fischer sehr viel zu verdanken haben. Dass sich die Wege nun trennen, ist jedoch ein gemeinsamer Entschluss, das möchte ich betonen.“

Nun wurde beim FSV Martinroda – egal wie – erst einmal der Reset-Knopf gedrückt. Und klar ist, Es wird auch für einen Nachfolger von Trainer Robert Fischer keine leichte Aufgabe.