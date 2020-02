Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

FSV Sömmerda sucht nach dem Vollstrecker und der Nummer eins

Am Samstag steht für den FSV Sömmerda der Rückrundenstart in der Fußball-Landesklasse, Staffel 2, an. Es ist aber gut möglich, dass die Auswärtspartie in Greußen witterungsbedingt verschoben wird.

FSV-Coach Dominik Hoffmann wäre darüber nicht ganz unglücklich. „Nach dem Spiel heute wäre es uns recht, noch eine Woche länger Zeit zu haben“, sagte Hoffmann nach dem 3:4 im Testspiel gegen den FC An der Fahner Höhe II, ebenfalls Landesklässler. Dort hatte sein Team zwar drei schön herausgespielte Tore durch seine Offensivkräfte Mückenheim, Szalkai und Klingenhöfer erzielt, jedoch defensiv einige Unzulänglichkeiten offenbart, die der quirlige Cissé mit dem späten Siegtreffer bestrafte. Dennoch sieht Hoffmann seine Mannschaft, die zur Halbzeit als Zehnter mit nur 14 Punkten aus ebenso vielen Spielen noch nicht frei von Abstiegssorgen ist, auf einem guten Weg: „Die Jungs sind topfit. Wenn wir spielerisch regelmäßig Leistungen abrufen wie in der zweiten Halbzeit gegen Fahner Höhes Erste und vor allem beim Sieg in Bad Frankenhausen, ist mir vor der Rückrunde nicht bange.“ Dem letzten Test gegen Fahners Reserve misst er auch deshalb keine allzu große Bedeutung bei, weil mit Watzke, Volkens, Rötting und Fritsche einige Leistungsträger fehlten und der spielerische Gedanke meist vom starken Wind verweht wurde. Auf Fritsche muss Hoffmann noch länger verzichten. Der Kapitän muss sich wegen hartnäckigen Beschwerden am Sprunggelenk einer Operation unterziehen und steigt frühestens in vier Wochen wieder ins Training ein. Mühlisch, der die Torgefahr immens steigern könnte, wird in dieser Saison gar nicht mehr spielen, da er nach seinem zweiten Kreuzbandriss eine längere Pause einlegt. Umso wichtiger ist die Rückkehr von Youngster Zeiße. Der Flügelflitzer ist knapp ein Jahr, nachdem er ebenfalls einen Kreuzbandriss erlitten hatte, wieder dabei, auch wenn er laut Hoffmann harte Zweikämpfe noch scheut. Er und der technisch versierte Neuzugang Szalkai (18), der beim FC Rot-Weiß und Magdeburg ausgebildet wurde und dem Hoffmann einen Stammplatz in Aussicht stellt, sollen die in der Hinrunde dürftige Offensive in Gang bringen. Zwischen den Pfosten steht durch den Weggang von Attila Notas ein Fragezeichen. Der Trainer hat sich noch nicht festgelegt, ob Johannes Brunner oder Lukas Treu die neue Nummer eins wird. „Klar hinterlässt Atti eine Lücke, aber Lukas und Johannes haben auch dank seiner Tipps einen Schritt nach vorn gemacht“, meint Hofmann. Am Samstag wird man es sehen – so denn gespielt wird.