Fußball-Oberligist Martinroda verliert nächsten Spieler

Martinroda. Fußball-Oberligist FSV Martinroda hat nun schon den siebenten Winterabgang zu verzeichnen. Nach Marc Fernando, Marcus Finn und Matthias Wolfenstetter (alle Germania Ilmenau/Kreisoberliga), Patrick Fiur (TSV Bad Blankenburg/Kreisoberliga), Max Graubner (VfB Annaberg-Buchholz/Erzgebirgsliga) und Rudi Müller (Karriereende nach schwerer Knieverletzung) hat sich nun auch Franz Wiegel abgemeldet und dem Thüringenligisten Preußen Bad Langensalza angeschlossen.

Der 20-jährige Wiegel kam 2019 von den Regionalliga-A-Junioren des FC Rot-Weiß nach Martinroda. Der Mittelfeldspieler stammt aus dem burgenländischen Bad Bibra bei Freyburg (Unstrut) in Sachsen-Anhalt, spielte von 2012 bis 2015 für RB Leipzig, bevor er 2015 nach Erfurt kam. Durch eine Verletzung unterbrochen kam er im ersten Oberliga-Jahr in Martinroda auf acht Einsätze und in der unterbrochenen zweiten Fünftliga-Saison zu sieben Einsätzen in acht Spielen, da meist aber nur in Kurzeinsätze. Damit reduziert sich der bisherige 26-Mann-Kader auf 18 Spieler. Über Neuzugänge ist noch nichts bekannt.

Wann das Training beim Fußball-Oberligisten wieder aufgenommen werden kann, bleibt momentan offen. Über die Fortsetzung des Spielbetriebes 2021 ebenso. Diesbezüglich wollen die verantwortlichen NOFV-Ausschüsse unter Beachtung der politischen Entscheidungen und behördlichen Verfügungslagen Ende Januar befinden.