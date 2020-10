Mit einem 3:3-Unentschieden beim Aufsteiger Borussia Bocholt starteten die Frauen des FC Carl Zeiss Jena in die Zweitligaspielzeit 2020/21. „Punktemäßig hatten wir uns mehr vorgenommen, doch aufgrund des Spielverlaufs geht das Remis in Ordnung“, so FCC-Trainerin Anne Pochert.

Jena gab zunächst den Ton an sorgte mit schnellen Angriffen auf das von Ex-Jenaerin Vanessa Fischer gehütete Tor für Gefahr. Doch Bocholt hielt gut dagegen und ging nach neun Minuten in Führung: nach einem Angriff über die rechte Seite stieg Franziska Wenzel am höchsten und köpfte den Ball an Inga Schuldt vorbei ins Netz – 1:0. Nur kurz darauf hätte es sogar 2:0 stehen können: ein Freistoß aus dem Halbfeld wurde mit dem Kopf an die Latte verlängert (11.). Doch es war der FCC, der in der Folge seine Chancen effektiv zu nutzen wusste: innerhalb von sieben Minuten drehte Jena durch einen Hattrick von Christin Meyer den Spielstand auf 1:3 (19., 21., 26.). Ihren ersten Treffer erzielte sie per Einzelaktion über die rechte Seite, gegen ihren kraftvollen, zentralen Abschluss hatte Fischer im Tor keine Chance. Zwei Minuten später wurde sie von Josefine Schlichting mustergültig bedient, die sich auf der linken Außenbahn durchsetzen konnte. Den Dreierpack vollendete die deutsche U-Nationalspielerin aus zentraler Position.

In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit erzielte Bocholt nach einem Freistoß aus rund 25 Metern das 2:3, erneut durch Franziska Wenzel – Bocholts Motivation für Durchgang zwei. „Vor der Pause haben wir es ganz gut gemacht, im zweiten Durchgang agierten wir zu hektisch“, so Anne Pochert. „Bocholt hat uns hoch angegriffen, da wurden wir unsicher und haben die Bälle zu schnell hergeschenkt.“ Mit nur einem Tor Rückstand witterte die Borussia ihre Chance auf Punkte und erspielte sich eine Reihe von Eckbällen. Aus einem solchen fiel schließlich nach 73 Minuten der Ausgleich – Ines Ridder brachte den Ball im Zentrum über die Linie.

In der restlichen Viertelstunde drängten die Gastgeberinnen nun auf die Führung und zwangen FCC-Torfrau Inga Schuldt des Öfteren zum Eingreifen. In die eigene Hälfte gedrückt, brachten Befreiungsschläge durch lange Bälle nur wenig Entlastung. Bocholt gelang dennoch kein Tor mehr. „Wir waren zu nervös und haben es Bocholt zu leicht gemacht“, so Pochert über den zweiten Durchgang.