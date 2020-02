Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

FC Carl Zeiss Jena: Käuper wird wohl länger ausfallen

Der schon sicheren Niederlage gegen den SV Meppen (0:2) folgte für Fußball-Drittligist FC Carl Zeiss Jena in den Schlussminuten auch noch ein Schockmoment. Mittelfeldspieler Olé Käuper blieb nach einem Zweikampf in der 85. Minute mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Rasen liegen und hielt sich das linke Knie. Er musste vom Feld getragen werden und machte sich wenig später mit einer Schiene am Bein und auf Krücken gen Krankenhaus auf, um eine erste Diagnose zu bekommen.

Die lautet „Verdrehtrauma des linken Kniegelenks“, wie Vereinssprecher Andreas Trautmann am Sonntag mitteilte. Eine MRT-Untersuchung am Montag soll die genaue Schwere der Verletzung zeigen.

Für Teamchef René Klingbeil wäre eine längere Ausfallzeit des Leihspielers von Werder Bremen fatal. „Das wäre ein herber Nackenschlag für uns, weil er ein extrem wichtiger Spieler im zentralen Mittelfeld ist“, sagte der 38-Jährige unmittelbar nach der Begegnung.

Strukturelle Änderungen sind beim FC Carl Zeiss Jena in Planung

Klingbeil muss nach Niederlage gegen Meppen viel Aufbauarbeit beim FCC leisten

René Klingbeil bleibt Trainer von Drittligist FC Carl Zeiss Jena

Mini-Serie jäh gestoppt: FC Carl Zeiss Jena verliert gegen Meppen

FC Carl Zeiss Jena verliert zu Hause gegen Meppen FC Carl Zeiss Jena verliert zu Hause gegen Meppen Jenaer Fans feuern ihre Mannschaft an. Foto: Tino Zippel

FC Carl Zeiss Jena verliert zu Hause gegen Meppen Jenaer Südkurve gratuliert René Eckardt (FC Carl Zeiss Jena) zum Geburtstag. Foto: Tino Zippel

FC Carl Zeiss Jena verliert zu Hause gegen Meppen Gemeinsames Zeichen gegen Rassismus. Foto: Tino Zippel

FC Carl Zeiss Jena verliert zu Hause gegen Meppen Jannis Kübler (FC Carl Zeiss Jena) behauptet den Ball vor Markus Ballmert (SV Meppen, links). Foto: Tino Zippel

FC Carl Zeiss Jena verliert zu Hause gegen Meppen Hassan Amin (SV Meppen, links) gegen Raphael Obermair (FC Carl Zeiss Jena) Foto: Tino Zippel

FC Carl Zeiss Jena verliert zu Hause gegen Meppen Ole Käuper (FC Carl Zeiss Jena) hat sich das Knie verdreht und wird vom Platz getragen. Foto: Tino Zippel

FC Carl Zeiss Jena verliert zu Hause gegen Meppen Luka Tankulic (SV Meppen) ist vor Nico Hammann (FC Carl Zeiss Jena) am Ball. Foto: Tino Zippel

FC Carl Zeiss Jena verliert zu Hause gegen Meppen Der Ball liegt vorm Tor, aber Julian Günther-Schmidt (FC Carl Zeiss Jena) kann ihn nicht verwerten. Steffen Puttkammer (SV Meppen) kann klären. Foto: Tino Zippel

FC Carl Zeiss Jena verliert zu Hause gegen Meppen Hassan Amin (SV Meppen, links) mit langem Bein gegen Raphael Obermair (FC Carl Zeiss Jena) Foto: Tino Zippel

FC Carl Zeiss Jena verliert zu Hause gegen Meppen Julian Günther-Schmidt (FC Carl Zeiss Jena) im Duell mit Hassan Amin (SV Meppen, links) und Marco Komenda (SV Meppen). Foto: Tino Zippel

FC Carl Zeiss Jena verliert zu Hause gegen Meppen Gute Laune nach der Führung bei den Meppener Fans. Foto: Tino Zippel

FC Carl Zeiss Jena verliert zu Hause gegen Meppen Christian Neidhart (Trainer SV Meppen) Foto: Tino Zippel

FC Carl Zeiss Jena verliert zu Hause gegen Meppen Jannis Kübler (FC Carl Zeiss Jena, links) gegen Valdet Rama (SV Meppen) Foto: Tino Zippel

FC Carl Zeiss Jena verliert zu Hause gegen Meppen Mario Neumann (Co-Trainer SV Meppen) war einst Torhüter in Jena. Foto: Tino Zippel

FC Carl Zeiss Jena verliert zu Hause gegen Meppen Florian Egerer (SV Meppen) hält Ole Käuper (FC Carl Zeiss Jena). Foto: Tino Zippel

FC Carl Zeiss Jena verliert zu Hause gegen Meppen Gemeinsames Zeichen gegen Rassismus durch spezielle T-Shirts beim Auflaufen. Foto: Tino Zippel