DFB-Frauen vorzeitig für EM qualifiziert

Kiew. Die deutschen Fußball-Frauen sind vorzeitig für die Europameisterschaft 2022 in England qualifiziert.

Die Ukraine sorgte mit einem 1:0 (1:0)-Erfolg über Deutschlands einzigen noch verbliebenen Rivalen Irland dafür, dass das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg bereits vor den beiden letzten Begegnungen gegen Griechenland am 28. November in Regensburg sowie am 1. Dezember in Irland nicht mehr von Rang eins der Qualifikationsgruppe I verdrängt werden kann.

"Wir freuen uns sehr über die vorzeitige EM-Qualifikation", sagte Voss-Tecklenburg am Freitagabend. "Es bleibt dennoch unser Ziel, auch noch die letzten beiden Spiele in diesem Wettbewerb gegen Griechenland und Irland zu gewinnen. Wir wollen die EM-Qualifikation ohne Punktverlust zu Ende führen." Ihr Team trifft am Dienstag (16.00 Uhr/ARD) in Wiesbaden in einem Testspiel auf den EM-Gastgeber England.

