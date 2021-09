Gehren auch gegen Remschütz glücklos

Gehren. Fußball-Kreisoberliga: Kubitza-Team unterliegt zum Sportfest 0:1

Auch zum Sportfest konnte der SV 1911 Gehren seine Pechsträhne nicht beenden und verlor am Freitagabend daheim gegen Bau Remschütz 0:1. Für Gehren lief einfach alles schief. Rißland stand im Stau und dann fasste Keeper Bergmann an der Strafraumgrenze daneben, Kästner schaltete schnell und erzielte das 0:1 (22.). Dann ging es auch bei Pommerening mit einer Oberschenkelverletzung nicht weiter (31.) und zum Schluss erhöhte Kahl kurz vor Ende die Verletztenliste auf acht Spieler. Alles hätte anders kommen können, wenn Haustein in der zweiten Minute nicht an „Katze“ Kazmierczak gescheitert wäre, der auch in der Schlussphase im verzweifelten wie harmlosen Gehrener Powerplay noch einmal gegen Haustein seine Klasse unterstrich. Gehren, bleibt auch nach dem fünften Spiel sieglos. Das Ziel Play Offs ist schon acht Punkte entfernt.

