Martinrodas verletzter Stürmer Marco Pusch: Mittendrin, statt gar nicht dabei

Er ist wieder da! Nach fünf Monaten Verletzungspech nach einem Riss des vorderen Kreuzbandes greift der 25-jährige Marco Pusch beim FSV Martinroda wieder an. Vorerst noch nicht auf dem Platz, dafür bei der Generalprobe seines Oberliga-Teams fleißig und parallel lautstark anfeuernd hinter dem Tor. Mittendrin, statt gar nicht dabei. Der aus Gera gekommene Ex-Rot-Weiße ist zuversichtlich: „Es ist zwar ein weiter Weg. Ich denke im Sommer kann ich wieder richtig angreifen. Aber ich merke schon ganz deutlich, wie es schon wieder kribbelt“, so der oberligaerfahrene Stürmer, der in Elxleben aufwuchs, bei Eintracht Kirchheim seine ersten Fußballschritte machte und über RWE II und Wismut Gera in Martinroda landete. „Es ist schon schwer, nicht selbst aktiv helfen zu können, aber ich bin mir sicher, dass die Mannschaft sich nicht nur sehr gut verstärkt hat, sondern auch das Ziel Klassenerhalt schaffen kann.“