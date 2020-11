FC Carl Zeiss Jena spielt 30 Minuten lang desolat

Kurzfazit: Trainer Dirk Kunert hatten seinen FC Carl Zeiss Jena vor der Begegnung bei der VSG Altglienicke noch eindringlich gewarnt, die Berliner zur besten Mannschaft der Liga erhoben. Und der Tabellenzweite lieferte gnadenlos ab, während Jena nach dem 1:2 am Mittwoch gegen Cottbus die zweite Niederlage in einer Woche kassierte.

Die erste halbe Stunde der Begegnung am Sonntag vor 499 Zuschauern nutzten Kunerts Spieler, um sich die Altglienicker genauer anzuschauen. Dumm nur, dass es schon 0:3 stand, als der FC Carl Zeiss aus seiner Lethargie erwachte. Zweimal zogen die Berliner auf der rechten FCC-Seite auf und davon, zweimal stand Linus Meyer in der Mitte völlig frei und brauchte nur noch einzuschieben (6. /21. Minute). Als dann auch noch Christian Skoda mit einem Lupfer fast von der Mittellinie den zu weit herausgerücksten Lukas Sedlak im Jenaer Kasten mit einem Traumtor düpierte (26.), schien die Begegnung gelaufen.

Einen kurzen Hoffnungsschimmer sendete Zeiss-Kapitän René Eckardt, als er nach einer Ecke zum 1:3 traf (37.). Als Altglienicke aber zum dritten Mal durch den altbekannten Spielzug mit Meyer auf 4:1 (42.) erhöhte, war das Jenaer Aufbäumen auch schon wieder vorbei.

In der zweiten Halbzeit ging es nur um Schadensbegrenzung für die Thüringer. Zunächst machte Tolcay Cigerci aber das 5:1 für die Hausherren (58.), ehe Thomas Steinherr mit dem 2:5 eine Minute später zumindest ein Jenaer Lebenszeichen sandte. Der FC Carl Zeiss erarbeitete sich gegen nun nachlassende Berliner weitere Chancen. An der deutlichen Niederlage änderte das freilich nichts mehr.

Tore: 1:0 Meyer (6.), 2:0 Meyer (21.), 3:0 Skoda (26.), 3:1 Eckardt (37.), 4:1 Meyer (42.), 5:1 Cigerci (58.), 5:2 Steinherr (59.).

Blick in die Geschichte: Es war die erste Begegnung beider Vereine. Die Ost-Berliner aus dem Bezirk Treptow-Köpenick, die im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark ihre Heimspiele austragen, sind erst seit der Saison 2017/18 erstmals in der Regionalliga vertreten. Nachdem es in den ersten beiden Spielzeiten in der vierten Liga gegen den Abstieg ging, zählt die Volkssport Gemeinschaft nach Rang zwei in der Vorsaison mittlerweile zu den Topteams der Liga.

Aufstellung: FCC-Coach Dirk Kunert änderte seine Startaufstellung gegenüber der 1:2-Niederlage gegen Energie Cottbus am Mittwoch auf zwei Positionen. Für den verletzten Matti Langer rückte Justin Schau ins defensive Mittelfeld, Lucas Stauffer durfte wieder für Kevin Wolf als Außenverteidiger ran.

Jena: Sedlak – Lange (66. Fiedler), Slamar, Grösch, Stauffer (66. Wolf) – Schau (74. Dedidis) – Oesterhelweg, Eckardt, Steinherr (66. Düzel) – Verkamp, Eisele.

VSG Altglienicke: Bätge – Lemke (87. Scheffel), Zeiger, Häußler, Brehmer – Dem – Pütt, Skoda, Cigerci (86. Czyborra), Meyer – Breitkreuz.

Nächste Begegnung: Wann wieder gespielt wird, steht in den Sternen. Zwar ist der Lockdown, der auch für die „Amateure“ in der Regionalliga gilt, zunächst nur bis Ende November gedacht, doch ohne Mannschaftstraining ist ein unverzüglicher Neustart im Dezember unwahrscheinlich. In Jena warten sie noch auf Weisung des Gesundheitsamtes bezüglich des Trainings. Hermann Winkler, Vizepräsident des Nordostdeutschen Fußballverbandes, hielt es angesichts der Zwangspause in einem MDR-Interview für möglich, dass nur die Hinrunde gespielt und dann ein Quotienten-Meister ernannt wird.