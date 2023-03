FC Carl Zeiss Jena tritt bei VSG Altglienicke an: Trainer erwartet Duell der „Telefonzellen-Spieler“

Jena. Ein Schlüsselspieler kehrt beim FC Carl Zeiss Jena zum schwierigen Auswärtsspiel in Berlin in den Kader zurück.

Mit frisch beklebtem Mannschaftsbus startet der FC Carl Zeiss Jena am Freitag nach Berlin: Um 19 Uhr treten die Jenaer bei der VSG Altglienicke (Jahn-Sportpark in Berlin) an, gegen die sie bislang maximal einen Punkt geholt haben.

„Für mich sind Energie Cottbus und Altglienicke die spielstärksten Truppen der Liga“, sagt FCC-Trainer René Klingbeil. Zwar hat Altglienicke zuletzt zweimal verloren: im Pokal gegen den BFC Dynamo und in der Liga gegen Babelsberg, doch zuvor war eine Serie von sieben Siegen ohne Gegentor gelungen.

Rückkehr von Justin Petermann in die Mannschaft

Klingbeil kann wieder auf Justin Petermann zurückgreifen, der im Pokalspiel gegen Meuselwitz aussetzen musste, und nun wieder im Mittelfeld neben Lukas Lämmel wirbeln kann. „Er hat eine herausragende Qualität, wie er mit dem Ball umgehen und die Seite verlagern kann“, sagt der Coach und nennt ihn „Telefonzellen-Spieler“. „Das sind Kicker, die es technisch auf engstem Raum lösen“, sagt Klingbeil und erinnert sich einst an die Zwei-gegen-Zwei-Spiele auf dem Bolzer um ein Getränk. Mit Tolcay Cigerci habe auch Altglienicke einen „Telefonzellen-Spieler“ zu bieten.

Verteidiger Burim Halili wird hingehen noch fehlen. Er hatte sich gegen Chemie Leipzig einen Pneumothorax zugezogen, bei dem sich Luft zwischen Lunge und Brustkorb ansammelt. Zudem ist eine Rippe angebrochen. Inzwischen liegt die Freigabe vor, dass er ab Montag wieder ins Training einsteigen darf. Unter Umständen wäre sogar schon ein Einsatz im Spiel gegen Luckenwalde möglich.

Live-Übertragung der Partie auf unserer Internetseite

Doch zuvor steht die schwierige Aufgabe gegen Altglienicke. Das Spiel wird am Freitag ab 18.50 Uhr live auf der Internetseite unserer Zeitung übertragen. Zeitungsabonnenten können kostenfrei zuschauen, wenn sie sich vorab für unser Digitalangebot freigeschaltet haben.

Neuer Name für Arena im Ernst-Abbe-Sportfeld

Gute Seele der Baustelle im Ernst-Abbe-Sportfeld Jena: „Das wird ein Hexenkessel pur“

Pokalfinale FC Carl Zeiss Jena gegen Wacker Nordhausen: Wer wie viel Geld kassiert

Publikumsliebling beim FC Carl Zeiss Jena: Verlängert Maximilian Krauß seinen Vertrag?