Thüringenderby zwischen FC Carl Zeiss Jena und FC Rot-Weiß Erfurt: Was Fans beachten müssen

Jena. Am Sonnabend trifft der FC Carl Zeiss Jena auf den FC Rot-Weiß Erfurt: Alle Service-Informationen auf einen Blick.

Am Sonnabend, 4. März 2023, findet das Thüringenderby in der Fußball-Regionalliga zwischen dem FC Carl Zeiss Jena und dem FC Rot-Weiß Erfurt statt. Anstoß der Partie ist um 16 Uhr im Ernst-Abbe-Sportfeld in Jena. Wir fassen die wichtigsten Informationen rund um das Traditionsduell zusammen.

Eintrittskarten: Sämtliche Tickets für die Partie sind im Vorverkauf abgesetzt worden – das Stadion wird mit 7326 Zuschauern ausverkauft sein, darunter 600 Gästefans. Mehr Plätze bietet das im Umbau befindliche Ernst-Abbe-Sportfeld derzeit nicht. „Eine Anreise am Spieltag ohne Eintrittskarte ist zwecklos“, sagt Andreas Trautmann, Sprecher der Stadionbetreibergesellschaft Elf5. Nach Abschluss des Umbaus wird das Jenaer Stadion 15.000 Plätze haben – bei Risikospielen kann wegen möglicher Pufferblöcke die Kapazität aber geringer ausfallen.

Empfehlung: Mit dem Nahverkehr anreisen

Anreise: Der FC Carl Zeiss Jena empfiehlt seinen Fans, mit dem Nahverkehr anzureisen. Im Jenaer Stadtgebiet ist die Nutzung der Straßenbahnen, Busse und Eisenbahnen zwei Stunden vor und bis zu zwei Stunden nach dem Spiel kostenfrei möglich. Die Eintrittskarte fürs Stadion gilt dabei als Fahrschein. Vor und nach dem Spiel werde der Nahverkehr mehr Bahnen als im Samstagsfahrplan üblich einsetzen, sagt Trautmann.

Parkplätze: Im Stadionbereich gibt es weniger Parkplatzkapazitäten als zuletzt bei Regionalliga-Spielen. Der Parkplatz direkt am Stadion ist wegen der Bauarbeiten im Roland-Ducke-Weg gesperrt, weshalb die VIP-Gäste auf den Parkplatz am Sportforum umziehen. Dieser steht deshalb nicht für Fans ohne Parkkarte zur Verfügung. Als Alternative empfiehlt der FC Carl Zeiss den Seidelparkplatz. Bereit stehen auch die Stellplätze an der Sparkassen-Arena in Burgau. Von dort aus ist die Weiterfahrt mit der Straßenbahn in Richtung Stadtzentrum möglich.

Baustelle an der Einfahrt ins Ernst-Abbe-Sportfeld: Der Parkplatz am Stadion ist gesperrt; ein provisorischer Weg als Ersatz für den Roland-Ducke-Weg ist aufgeschüttet. Foto: Tino Zippel

Jenaer Fans kommen nur von der Ostseite ins Stadion

Zutritt zum Stadion: Jenaer Fans kommen nur über den Osteingang ins Ernst-Abbe-Sportfeld. Der Weg über den Sportsteg und in Richtung Saale-Eingang ist nur den Gästefans vorbehalten.

Fanmarsch zum Stadion: Die Fans des FC Carl Zeiss Jena treffen sich um 13 Uhr am Johannisplatz, um von dort gemeinsam zum Ernst-Abbe-Sportfeld zu laufen. Die Sicherheitskräfte rechnen mit etwa 1000 Teilnehmern, die sich von dort auf den Weg zum Ernst-Abbe-Sportfeld machen.

Ausschank: Im Gegensatz zu anderen Risikospielen in dieser Saison wird im Stadion Bier mit Alkohol ausgeschenkt – die Maßnahme soll verhindern, dass sich Personen vor dem Stadionbesuch stark betrinken.

Spezielle Route für die Erfurt-Fans

Anreise Gästefans: Bereits die Wechselverkehrsschilder auf der Autobahn 4 weisen den Erfurter Anhängern den Weg. Sie verlassen die Autobahn in Göschwitz und werden zu Parkplätzen geleitet. Etwa 80 Stellplätze sind verfügbar. Die Polizei leitet die Fans dann über den Sportsteg zum provisorischen Gästeeingang hinter der Haupttribüne.

Der provisorische Gästeblock im Ernst-Abbe-Sportfeld bietet Platz für 600 Zuschauer. Foto: Tino Zippel

Fernsehübertragung: Der MDR überträgt das Spiel im Rahmen seiner Sendung „Sport im Osten“ ab 16 Uhr live im Fernsehen.

