Vorabcheck: So will der FC Carl Zeiss Jena bei Optik Rathenow antreten

Jena. Das Optikerduell in der Regionalliga: Die wichtigsten Fakten vorm Spiel des FC Carl Zeiss Jena beim FSV Optik Rathenow.

Der FC Carl Zeiss Jena muss am Sonnabend beim FSV Optik Rathenow antreten. Wir machen den Vorabcheck zur Partie, die am Samstag um 13 Uhr angepfiffen wird.

Ausgangslage: Die Rollen sind klar verteilt. Während die Jenaer dringend einen Sieg nachlegen müssen, um Anschluss an die Spitzenränge zu halten, möchte Rathenow überraschen und Bonuspunkte sammeln, wie es Trainer-Urgestein Ingo Kahlisch formuliert. Er trainiert am Samstag seit 11.802 Tagen die Rathenower. Jenas Trainer Andreas Patz ist dann erst seit zwölf Tagen im Amt. „Es ist aller Ehren wert, was Herr Kahlisch dort geleistet hat. Das muss man anerkennen“, sagt Patz. Er selbst könne sich auch vorstellen, so lange für einen Verein zu arbeiten und etwas aufzubauen. Diese Schwerpunkte hat er in seiner zweiten Woche beim FC Carl Zeiss Jena gesetzt.

Kader: Dem Jenaer Trainer stehen alle Spieler zur Verfügung. Auch Leon Bürger, der zuletzt wegen einer Magen-Darm-Grippe ausfiel, kann wieder auflaufen. Debütant Elias Rosner gehört nicht zum Kader, da die A-Junioren am Samstag in der Bundesliga spielen. Vorige Woche stand er mit im Aufgebot, weil Alexander Prokopenko nur eine Einheit in der Woche absolvieren konnte und der Trainer noch eine offensive Option wünschte.

Aufstellung: Patz deutet an, dass er mit einer ähnlichen Aufstellung an den Start geht wie gegen den BFC Dynamo. Er lasse in die Entscheidung nicht nur das vergangene Spiel, sondern auch die Eindrücke aus der Trainingswoche einfließen. Auch den Verlauf des Abschlusstrainings will er noch bei der endgültigen Entscheidung berücksichtigen.

Gegner: Patz erwartet tiefstehende Rathenower, die mit Leidenschaft verteidigen. Er ließ in dieser Woche trainieren, wie sich seine Mannschaft trotzdem Chancen erarbeiten kann, aber gegen Konter der Brandenburger gerüstet ist. Rathenow-Coach Kahlisch ließ sich nicht in die Karten schauen, sagte zum Spaß, dass er ohne Torhüter und mit zehn Mann vorn auflaufen wolle, um mit 15:16 zu verlieren.

Historie: Sieben Spiele gab es bislang zwischen beiden Teams. Fünfmal gewannen die Jenaer, ein Spiel endete Unentschieden. Der einzige Rathenower Sieg gelang am 24. Mai 2014 mit 4:1.

Anreise: Der FC Carl Zeiss Jena startet am Samstagmorgen auf die gut dreistündige Bustour.

Zuschauer: Bislang gibt es keine Testauflagen für die Besucher im Stadion Vogelgesang. Kontaktdaten werden am Einlass erfasst. Maximal 1000 Eintrittskarten sind an der Tageskasse für den Gästebereich erhältlich.

Fernsehen:Ostsport.tv überträgt das Spiel am Sonnabend ab 13 Uhr live im Internetstream.

