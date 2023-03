Was Fans vorm Spiel des FC Carl Zeiss Jena gegen die BSG Chemie Leipzig wissen müssen

Jena. Für einige Freunde des FC Carl Zeiss Jena gibt es für den Stadionbesuch am Samstag eine schlechte Nachricht.

Am Sonnabend, 18. März, empfängt der FC Carl Zeiss Jena die BSG Chemie Leipzig zum Spiel in der Regionalliga Nordost. Anstoß ist um 16 Uhr. Wir haben alle Informationen zur Partie zusammengetragen. Für Bierfreunde gibt es eine wichtige Änderung im Vergleich zum Thüringenderby gegen den FC Rot-Weiß Erfurt.

Eintrittskarten: Der FC Carl Zeiss Jena rechnet mit 5000 Zuschauern. Eintrittskarten sollen auch noch an der Tageskasse erhältlich sein. Das gilt aber nur für Jenaer Anhänger. Für Gästefans lohnt sich keine Anreise ohne gültiges Ticket. Die 600 Plätze im Gästeblock seien ausverkauft, sagt Andreas Trautmann, Sprecher des Stadionbetreibers Elf5 und des FC Carl Zeiss.

FC Carl Zeiss Jena empfiehlt Nutzung des Nahverkehrs

Anreise: Der FC Carl Zeiss Jena empfiehlt seinen Fans, mit dem Nahverkehr anzureisen. Im Jenaer Stadtgebiet ist die Nutzung der Straßenbahnen, Busse und Eisenbahnen zwei Stunden vor und bis zu zwei Stunden nach dem Spiel kostenfrei mit der Eintrittskarte fürs Stadion möglich.

Parkplätze: Der Parkplatz direkt am Stadion ist wegen der Bauarbeiten im Roland-Ducke-Weg gesperrt, weshalb die VIP-Gäste auf den Parkplatz am Sportforum umziehen. Dieser steht deshalb nur für Gäste mit einem Parkschein des FC Carl Zeiss Jena zur Verfügung. Als Alternative empfiehlt der FC Carl Zeiss den kostenpflichtigen Seidelparkplatz. Bereit stehen auch die Stellplätze an der Sparkassen-Arena in Burgau. Von dort aus ist die Weiterfahrt mit der Straßenbahn in Richtung Stadtzentrum möglich.

Zugang zum Ernst-Abbe-Sportfeld nicht auf allen Wegen möglich

Stadionöffnung: Der Eintritt ist ab 14.30 Uhr möglich. Jenaer Fans kommen nur über den Osteingang ins Ernst-Abbe-Sportfeld. Der Weg über den Sportsteg und in Richtung Saale-Eingang ist nur den Gästefans vorbehalten. Jenaer Zuschauer, die sich aus Richtung Innenstadt oder Paradiesbahnhof zu Fuß zum Stadion begeben, nutzen den Weg über den Bereich Märchenbrunnen/Oberaue zum Haupteingang an der Seite zur Stadtrodaer Straße.

Beim Thüringenderby war die Nordtribüne im Ernst-Abbe-Sportfeld ausverkauft. Foto: Tino Zippel

Ausschank: Im Gegensatz zur Partie gegen den FC Rot-Weiß Erfurt wird diesmal nur alkoholfreies Bier ausgeschenkt. Eine Nachfrage bei Sprecher Andreas Trautmann ergab, dass diese Entscheidung infolge einiger weniger Vorfälle übermäßigen Alkoholkonsums während des Derbys getroffen worden sei.

Anreise Gästefans: Bereits die Wechselverkehrsschilder auf der Autobahn 4 weisen den Leipziger Fans den Weg. Sie verlassen die Autobahn in Göschwitz und werden zu Parkplätzen geleitet. Etwa 80 Stellplätze sind verfügbar. Die Polizei begleitet die Fans dann über den Sportsteg zum provisorischen Gästeeingang hinter der Haupttribüne.

Fernsehübertragung: Der MDR überträgt das Spiel im Rahmen seiner Sendung „Sport im Osten“ ab 16 Uhr live im Fernsehen.

Wie gestaltet sich die Zukunft von Trainer René Klingbeil beim FC Carl Zeiss Jena?

Randale in Gästetoilette: Wie das Ernst-Abbe-Sportfeld ausgestattet wird