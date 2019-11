Der Thüringer Fußball-Verband hat nun einen anderen Schiedsrichter-Assistenten für die anstehende Pokalbegegnung des FC Carl Zeiss Jena beim FC An der Fahner Höhe angesetzt.

Thüringer Fußball-Verband reagiert auf Schiedsrichter-Kritik des FC Carl Zeiss Jena

Der Thüringer Fußball-Verband hat auf die Kritik des FC Carl Zeiss Jena an der Schiedsrichter-Ansetzung im Landespokal reagiert. Im Viertelfinalspiel gegen den FC An der Fahner Höhe hatte der Verband zunächst mit Martin Ritter einen Schiedsrichter-Assistenten angesetzt, der über eine Spielvereinigung im Nachwuchs mit dem FC An der Fahner Höhe verbunden ist.

Nun schickt der Fußball-Verband Marko Gaßmann aus Nohra als zweiten Assistenten zu der Partie. Das Spiel findet am Sonntag ab 13 Uhr in Dachwig (Landkreis Gotha) statt.

Zunächst hatte Ansetzer Joachim Zeng darauf verwiesen, dass der angesetzte Assistent für den FSV 1921 Herbsleben pfeife. Dieser Verein gehöre einem anderen Fußballkreis an und habe auch nur im Nachwuchs eine Spielgemeinschaft mit dem FC Fahner Höhe. „Das beeinflusst den Schiedsrichter nicht“, sagte Zeng.