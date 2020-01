Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Futsal: Mosbach einziger Kreisoberligist in der Endrunde

Die sechs Teilnehmer für die Futsal-Endrunde des Fußball-Kreises Westthüringen stehen nun fest. Nachdem zunächst am Sonnabend in Goldbach die drei Kreisligisten FSV Reinhardsbrunn, SG Fortuna Remstädt und Eintracht Wechmar vorlegten, kamen am Sonntag in Treffurt Kali-Werra Tiefenort, der Mosbacher SV und die SG Diedorf/Rhön weiter.

In Treffurt spielten nur fünf statt der erwarteten sechs Mannschaften um die drei Tickets. Die SG Gumpelstadt, der Kreismeister der beiden Vorjahre, trat nicht an. Bei der Vorrunde hatten die Gumpelstädter noch stark aufgetrumpft, bezahlten den Gruppensieg jedoch mit der schweren Verletzung von Sturm-Routinier Christian Otto (Achillessehnenriss) teuer. Vorige Woche qualifizierte sich das Kaiser-Team dann für die Futsal-Landesendrunde, die nun offenbar für die SG den Vorrang genießt.

Spielfeld nach Rot nicht verlassen

Das Turnier in der Nessetalhalle war umkämpft, phasenweise hektisch und hatte einen Eklat. Ein Behringer Akteur sah im Spiel gegen den späteren Gruppensieger FSV Reinhardsbrunn nach einem Foul in der Schlussminute Gelb-Rot, weigerte sich aber das Spielfeld zu verlassen. Der fällige Strafstoß konnte nicht ausgeführt werden, so dass der Schiedsrichter die Partie beim Stand von 1:1 abbrach. Mit dem Fall wird sich nun das Sportgericht beschäftigen. Sieglos blieb Westring Gotha. Wie in der Vorrunde traten die Gothaer mit einer Alt-Herren-Auswahl an, der jedoch keine erneute Überraschung gelang.

Bei der Zwischenrunde in Treffurt setzte Mosbach mit dem 5:0 im Auftaktspiel über Tiefenort gleich ein Ausrufezeichen. Auch wenn das Team um Andy von Roda und Kevin Spittel durch einen Last-Minute-Strafstoß gegen Diedorf nicht ungeschoren blieb, bot der MSV alles in allem einen spielerisch überzeugenden Auftritt. Als einziger von vier gestarteten Kreisoberligisten und in der Favoritenrolle fährt der MSV somit am 9. Februar zur Endrunde nach Bad Salzungen.