Die A-Juniorinnen des THC starten siegreich in die Bundesliga-Zwischenrunde.

Gegen Bremen macht Erfurt die Musik

Mit einem verdienten 32:23-Heimsieg gegen den SV Werder Bremen ist den A-Jugend-Handballerinnen des Thüringer HC ein erfolgreicher Start in die Zwischenrunde der Bundesliga gelungen. Bei den Gastgeberinnen gab es gleich elf verschiedene Torschützen – Beleg einer in allen Mannschaftsteilen guten Teamleistung. Die beste Werferin der Partie stellten die Gäste: Jugend-Nationalspielerin Naomi Conze traf elfmal.

Den besseren Start in die Partie erwischten die jungen Erfurterinnen: Paula Büttner 1:0. Nach dem 5:1 kam Bremen besser ins Spiel und blieb dran (9:6/15.). Fünf der sechs Treffer gingen auf das Konto von Conze.

Dank einer starken, robusten Abwehrreihe um Jolina Huhnstock und die Jugend-Nationalspielerinnen Lucy Gündel, Emily Hagedorn und Tyra Bessert gelangen dem THC immer wieder Ballgewinne, die in schnellen Gegenstößen mündeten. Zudem gelang mehrfach, oft durch Taktgeberin Bessert, das erfolgreiche Zuspiel an den Kreis zu Huhnstock. Die Gäste konnten den Rückstand bis zum 16:12-Pausenstand für den THC dennoch in Grenzen halten.

Trotz vier Zeitstrafen zu Beginn der zweiten Hälfte verteidigten die Erfurterinnen ihren Vorsprung. Nach einem verwandelten Strafwurf von Nele Weyh – am Ende mit acht Treffern erfolgreichste THC-Spielerin – waren es erstmals sechs Tore Vorsprung (39.). Klara Schlegel, zwischen Weihnachten und Silvester noch mit der Berufung in die erste Frauenmannschaft bedacht, vergrößerte diesen auf acht Tore (44.). Dank weiter guter Abwehrleistung sowie einer aufmerksamen Torhüterin Greta Köster wurde der Erfolg zur Tabellenführung sicher ins Ziel gebracht.

Am 1. Februar soll diese im Auswärtsspiel bei der über 400 Kilometer entfernten SG Kappelwindeck/Steinbach verteidigt werden, einen weiteren Schritt in Richtung Viertelfinale der Jugendbundesliga zu machen.