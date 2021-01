Gerataler Fußballer investieren in die Zukunft

Zeigt, wie man fit bleibt. Geratal-Trainer Robin Keiner weiß, auf was es ankommt. Für einen Wiederstart will er seinen Fußball-Thüringenligisten fit sehen. Die SpVgg. Geratal baut zudem einen Bolzplatz und bekommt ein neues Sozialgebäude.

Der Fußball ruht. Wie lange, weiß keiner. Dennoch werden beim Fußball-Thüringenligisten SpVgg. Geratal bereits wieder Pläne geschmiedet. Neben drei Abgängen wurde mit dem hoffnungsvollen 18-jährigen Oskar Sennewald auch ein Winterzugang verpflichtet, der von den A-Junioren des FSV Wacker Gotha kam (wir berichteten). Und nun traf sich der Geratal-Vorstand erstmals auch in einer Videokonferenz, um vor allem seine Pläne für das Umfeld abzustecken. Da ist einiges geplant. So entsteht ein neues Sozialgebäude und auch ein Kunstrasenbolzplatz entsteht. „Bereits im Frühjahr soll dafür mit den Erdarbeiten begonnen werden, wir hoffen, dass die Baumaßnahmen 2021 komplett abgeschlossen werden können“, so Vorstandsmitglied Frank Morgenstern.

Die Sanierung im Sportlerheim und der Neubau eines Sozialgebäudes liegen schon länger in der Schublade. Diese beiden Projekte wurden noch von der Altgemeinde geplant und werden nun von der Gemeinde Geratal umgesetzt. Die Sanierung der in die Jahre gekommenen Umkleiden, der Duschen und Heizanlage im bestehenden Sportlerheim ist dabei genauso ausgeschrieben, wie der Bau des zusätzlichen neuen Sozialgebäudes, das im Bauhausstil zweigeschossig langgezogen zwischen den beiden Fußballplätzen entsteht.

Kunstrasen-Bolzplatz dank Lottomitteln

Hinter dem anderen Tor des Rasenplatzes nahe der Tankstelle entsteht ein Bolzplatz, der über Lottomittel beantragt, genehmigt und zum Großteil gefördert wird. Der Rest soll von Verein und Sponsoren kommen. Morgenstern: „Im Moment laufen die Baugenehmigungsverfahren. Sobald der Schnee weg ist, beginnen Planierungsarbeiten.“ Bodenvorarbeiten und Unterbau sollen sich mit Hilfe der Gemeinde und in Eigenleistung anschließen.

Der fest installierte „Soccerground“ ist vergleichbar mit den Minispielfeldern, die zur Fußball-WM 2006 tausendfach in Deutschland entstanden (Standardmaße 20 x 13 Meter). Allein das Bandensystem hat, je nach Spielfeldgröße, einen Preis von etwa 10.000 Euro. Der Kunstrasen wäre um 15.000 Euro teurer. Zusätzliche Kosten fallen auch für Tore (700 Euro) und für Netze an, die um den Court gespannt werden können (etwa 1000 Euro) und auch ein Flutlicht wäre später perspektivisch möglich. Neben den Lottogeldern dafür will der der Verein über Sponsoren die restlichen rund 20.000 Euro beisteuern.

Die Anlage soll von allen Kindern und der Jugendlichen im Ort und der Umgebung, egal ob Vereinsmitglied oder nicht, unter Aufsicht genutzt werden können. So sollen auch die beiden Hauptplätze entlastet werden, aber mit diesem Angebot Kinder und Jugendliche auch für die Spielvereinigung und Fußball begeistert werden.

Zweite Mannschaft ab der neuen Saison

Perspektivisch soll bereits ab Sommer wieder eine zweite Mannschaft aufgebaut werden. Die musste Sommer 2019 in enormer Personalnot nach internen Querelen aus dem Spielbetrieb der Kreisoberliga genommen und aufgelöst werden. Zuletzt betonte Friedel Kirst, der seit 28. September amtierende neue Präsident des Vereins ist, immer wieder die Notwendigkeit eines leistungsstarken Unterbaus. „Wir brauchen eine zweite Mannschaft, auch um den weniger eingesetzten Spielern der Thüringenliga-Mannschaft Spielpraxis bieten zu können und auch für Junioren, die in den Männerbereich aufrücken und nicht gleich in den Thüringenliga-Kader aufgenommen werden können“, so Kirst.

Überstürzt werden soll dabei aber nichts. „Zwei drei Spieler wachsen aus dem A-Junioren-Jahrgang heraus. Im Moment wollen wir vor allem Fußballer jedes Erwachsenen-Alters der engeren Region mit Spaß am Spielen und Geselligkeit ansprechen. Da die Mannschaft in der 2. Kreisklasse startet, steht der Leistungsgedanke an zweiter Stelle, ohne langfristige Aufstiege natürlich aus den Augen zu verlieren“, so Frank Morgenstern. Die neue Mannschaft soll ganz behutsam aufgebaut werden. „Im Moment suchen wir Spieler. Jeder kann sich bei Interesse bei uns melden. Mit der neuen Saison wollen wir mit der Mannschaft auch in die Punktspiele starten.“

Ein Zugang im Winter

Abgelaufen ist die Winterwechselfrist. Mit dem 18-jährigen Oskar Sennewald kehrt dabei ein talentierter Offensivspieler zu seinem Heimatverein zurück, der im C-Junioren-Alter erst zu Germania Ilmenau wechselte und als Verbandsliga-B-Junior 2019 zu Wacker Gotha wechselte. Im ersten A-Junioren-Jahr kam er für Wacker auf zehn Einsätze und elf Tore, 2020/21, in der unterbrochenen Saison erzielte er in der Verbandsliga in vier Spielen für den Tabellenführer der Staffel 2 zehn Tore. Trainer Robin Keiner. „Wir sind schon seit Sommer an ihm dran. Er bringt Offensivqualitäten mit, die wir gut gebrauchen können."





Zweieinhalb Spieler haben den Verein verlassen. Der auch für Spirit of Football in Erfurt aktive 31-jährige Mittelfeldspieler Joaquin Nanez reiste wie bereits im Sommer angekündigt eine Zeit lang zu seinen Eltern in sein Geburtsland Argentinien. Gouan Mohammad, der für Germania Ilmenau in der Landesklasse aktiv war, hatte zu hohe Wunschvorstellungen, ging nach Erfurt zurück und der 21-jährige Nick Wollschläger verabschiedete sich eher überraschend ebenfalls, war zuletzt in Ohrdruf und Waltershausen im Gespräch.

Wie es mit dem Training und der Saison weiter geht, ist derzeit völlig offen. Unabhängig davon haben die beiden Gerataler Trainer Keiner und Wollenschläger eine neue Fitness-Offensive erarbeitet. Trainingsergebnisse werden nun wieder wie im Dezember wöchentlich abgefragt und ausgewertet. „Die Spieler müssen ja fit bleiben und bei Laune gehalten werden, falls es doch wieder losgeht“, so Hannes Wollenschläger.

An Training vor März ist momentan nicht zu denken. Mit vier Wochen Vorbereitungszeit erscheint die Saisonfortsetzung ab Mai nicht mehr wirklich realistisch, bleibt zumindest derzeit äußerst fraglich.