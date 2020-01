Beim Greizer Firmencup im Vorjahr trumpfte der 1. FC Greiz in der Merboldhalle auf. Am Ball der Greizer Philipp Gneupel.

Greiz. Die Freunde des Hallenfußballs können sich am Freitag in Greiz auf eine hochkarätige Veranstaltung freuen

Gesucht wird der Jubiläums-Champion

Die Freunde des Hallenfußballs können sich in Greiz in der Sporthalle des Merbold-Gymnasiums auf eine hochkarätige Veranstaltung freuen. Am Freitag, 18.30 Uhr, steht die 20. Greizer Stadtmeisterschaft an, die nach 21 Partien ihren Sieger gegen 22.30 Uhr gefunden haben wird. 21 Spiele sind es deshalb, da die sieben Teilnehmer 1.FC Greiz (Landesklasse), SV Blau-Weiß 90 Greiz (Kreisoberliga), 1. FC Greiz II und SG Hohndorfer SV (beide Kreisliga) sowie Hainberger SV, Greizer SV und VSG 1960 Cossengrün, sämtlichst aus der 1.Kreisklasse heißen, und im Modus jeder gegen jeden gespielt wird.

„Spannende und packende Partien sind zu erwarten, denn alle Spiele tragen Derbycharakter“, mutmaßt Johannes Reiher vom Gastgeberverein SG Hohndorfer SV. „Dennoch sollten bei allem Ehrgeiz und Rivalitäten die Fairness auf dem Hallenparkett und auf den Rängen stets oberste Priorität haben.“

Nach dem Vorjahres-Titelgewinn, als der 1. FC Greiz Ausrichter war, dem dritten Turniersieg innerhalb der vergangenen vier Jahre, vergab der Bürgermeister der Stadt Greiz, Alexander Schulze, die Ausrichtung der 20. Stadtmeisterschaft an die Spielgemeinschaft (SG) Hohndorf/Untergrochlitz. Erneut eine große Ehre für die kleine SG. Die Greizer Fußballgemeinde und die des Umlandes sollte sich diesen sportlichen Leckerbissen nicht entgehen lassen und erneut darauf gespannt sein, welches Team den Jubiläumspokal aus den Händen des Bürgermeisters gegen Mitternacht überreicht bekommt.