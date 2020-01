Geuß wieder bei „alter Liebe“ Union Mühlhausen

Wenn bei der SG Marksuhl/Förtha in den vergangenen beiden Jahren auf der Torwartposition Not am Mann war, René Geuß stand stets Gewehr bei Fuß. Für die Rückrunde muss sich der Kreisoberligist jedoch einen anderen „Stand-bye-Keeper“ suchen. Denn Geuß, der am Mittwoch seinen 35. Geburtstag feierte, wechselt zu Landesklässler FC Union Mühlhausen und wird dort wieder regelmäßig auf dem Platz stehen.

Auf den ersten Blick liest sich das, als wolle es der Eisenacher nochmal wissen. Doch als Comeback möchte er es nicht bezeichnen. „Es ist vielmehr eine Aushilfe bei meiner alten Liebe“, sagt Geuß, der von 2008 bis 2011 für die Mühlhäuser das Gehäuse hütete. An diese Zeit erinnert er sich gern, besonders an den Thüringenliga-Aufstieg 2010. Als nun das Handy klingelte und die Mühlhäuser anfragten, musste er nicht lange überlegen. Die Aufgabe sei quasi ein Freundschaftsdienst, da Union urplötzlich ein Torwartproblem hatte. Beim eigenen Hallenturnier brach sich Stammkeeper Lukas Krengel das Schien- und Wadenbein.

Der 23-Jährige wurde bereits zweimal operiert und wird nun monatelang ausfallen. Für Union ein herber Verlust, hatte Krengel in der Hinrunde doch alle 14 Saisonspiele absolviert. Mit Andreas Ilgmann und Toni Jurascheck, mit dem er gemeinsam in Eisenach kickte, trifft Geuß zwei alte Teamkollegen wieder. Als er den Marksuhlern den Wechselwunsch mitteilte, gab es sofort grünes Licht. „Das ist eine Selbstverständlichkeit, nachdem René immer da war, wenn er bei uns gebraucht wurde“, betont Marksuhls Abteilungsleitungsmitlied Björn Venter.

Begonnen hatte Geuß mit dem Fußball bei der SG Hörseltal Stedtfeld. Über den ESV Gerstungen und Normania Treffurt kam er 2008 nach Mühlhausen. Weitere Stationen waren Preußen Bad Langensalza und schließlich der FC Eisenach, mit dem er den größten Erfolg seiner Karriere feierte. 2014 gewann das Team den Landestitel. In der Oberliga stand Geuß in 34 Partien zwischen den Pfosten, wobei Jahr zwei, als die Eisenacher nach finanziellem Crash und personellem Aderlass nur noch Punktelieferant waren, für den Schlussmann mit dem markanten Zopf sportlich kein Zuckerschlecken darstellte. Aber er kniff nicht, hielt bis zum bitteren Ende durch und verhinderte manch schlimmeres Debakel.

Nach dem Oberligaabstieg wollte er damals seine Laufbahn beenden, doch die Torwarthandschuhe hingen nur kurz am Nagel. Kumpel Venter lotste ihn im Sommer 2016 zur SG Marksuhl, wo der Schlussmann maßgeblich zum Aufstieg in die Kreisoberliga beitrug und in den folgenden Jahren noch sporadisch seine Klasse zeigte. In der laufenden Spielzeit war er zweimal gefordert. Zum Saisonauftakt, als er gegen Normania Treffurt den 1:0-Sieg festhielt, und beim 0:2 in Ifta.

Dennoch spielt der Fußball zwischen Kreis- und Landesebene für den zweifachen Familienvater (die Kinder sind drei und sieben) nur noch eine untergeordnete Rolle. „Ich schaue zwar viel Fußball im Fernsehen, Premier League vor allem. Aber wo Union Mühlhausen aktuell in der Tabelle steht, weiß ich ehrlich gesagt nicht“, gibt Geuß offen zu. Fit halte er sich seither mit Radfahren und Laufen, mit dem Ball habe er in den vergangenen Monaten indes wenig bis nichts gemacht. Er weiß, dass ihm die Spielpraxis fehlt, „aber das wird schon. Dafür haben wir eine ausführliche Vorbereitung mit zahlreichen Testspielen.“

Exakt sind es sechs Partien, beginnend am 8. Februar auf heimischem Kunstrasen gegen die SG Sontra. Vier Wochen später geht es mit dem Derby gegen den SC Großengottern in die Rückrunde, in der sich Geuß wie in alten Zeiten als sicherer Rückhalt präsentieren möchte. Aber unabhängig von seinen Leistungen, eine Gefahr, Blut zu lecken, gebe es nicht. „Eins steht fest“, sagt der Torwartroutinier, „im Sommer ist wieder Schluss.“