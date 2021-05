Glasbachrennen erneut um ein Jahr verschoben

Winterstein. Finanzielles Risiko zu groß: Rennsportgemeinschaft Altensteiner Oberland trägt Veranstaltung auch 2021 nicht aus

Vom 11. bis 13. Juni wollte die Rennsportgemeinschaft (RSG) Altensteiner Oberland das im vergangenen Jahr ausgefallene 25. internationale Glasbachrennen nachholen. Es blieb ein frommer Wunsch. Denn nach der jüngsten Online-Vorstandssitzung teilte der Verein aus dem Wartburgkreis mit, dass die Jubiläumsveranstaltung auch 2021 nicht stattfinden kann.

Seit Monaten suchten die Vorstandsmitglieder um den Vereinsvorsitzenden Thomas Weih nach einer Lösung, wie eine Durchführung unter den aktuell herrschenden Voraussetzungen aussehen kann. Es wurden alle Möglichkeiten zur Durchfinanzierung betrachtet, auch eine Variante ohne Zuschauer. Am Ende auf jeden Fall ein Rennen mit einem umfangreichen Hygienekonzept, Einschränkungen und letztlich nicht absehbaren Risiken, was das Verhältnis von Ausgaben und mögliche Einnahmen betrifft. Schließlich steckt der Verein viel eigenes Geld in die Veranstaltung.

Sorgen bereiten dem Verein die laufenden Fixkosten

Wegen dieser finanziellen Unwägbarkeiten und weil Versuche die zu erwartende Deckungslücke mit Hilfe des ADAC als Dachverband zu schließen nicht zum Erfolg führten, hat sich der Vorstand der RSG Altensteiner Oberland schweren Herzens erneut zu einer Verschiebung des 25. Internationalen Glasbachrennens in das nächste Jahr entschieden. „Nach Abwägung der wirtschaftlichen, sportlichen und gesundheitlichen Faktoren ist diese Entscheidung unumgänglich“, erklärt der Vereinsvorsitzende Thomas Weih.

Sorgen bereiten dem Verein die laufenden Fixkosten für die Unterhaltung der Bergrennstrecke zwischen Steinbach und Ruhla und deren Infrastruktur. Deshalb hatte die RSG bei den Planungen für 2021 auch auf das FIA-Europameisterschaftsprädikat verzichtet. Die fälligen Gebühren hätte der Verein aktuell nicht aufbringen können.

Ein zweites Jahr ohne Rennen hintereinander trifft den Club hart

Ein zweites Jahr ohne Rennen hintereinander trifft den Club dennoch hart. Eventuell müsse vereinseigenes Equipment, welches für die Durchführung zukünftiger Bergrennen eigentlich zwingend notwendig ist, veräußer werden, so die RSG. Um dies zu vermeiden, wird sich der Verein erneut an seinen zuständigen Dachverband, den ADAC Hessen Thüringen, wenden und mit möglicherweise anderen Aktivitäten versuchen, diese schwierige Zeit zu überwinden.

In den vergangenen Jahren erwies sich die wilde Hatz der Piloten mit ihren Boliden als der Zuschauermagnet in der Region. Etwa 15.000 Fans lockte die Tempohatz bis 2019 jährlich an. Hoffen dürfen die Motorsport-Fans noch auf das Ibergrennen, das zweite große Thüringer Bergrennen. Nach jetzigem Stand soll die Veranstaltung in Heiligenstadt am 26. und 27. Juni stattfinden.