Gold für Heiligenstädter Karateka Mia und Max Beckmann

Heiligenstadt. 41 Vereine aus ganz Deutschland gingen bei den Karate-“Thuringia Open“ an den Start. Der Heiligenstädter Nachwuchs bewies seine Klasse.

Die Karate-Nachwuchskämpferinnen und -kämpfer von Ken Budo Heiligenstadt machten sich kürzlich auf den Weg nach Meuselwitz. Bei den „Thuringia Open“ waren 41 Vereine aus ganz Deutschland mit dabei.

Einen besonderen Tag erlebten die Heiligenstädter Kilian Trümper und Friedrich Kleimenhagen, feierten sie in Meuselwitz doch ihre Wettkampfpremiere. Beide Ken Budo-Kämpfer traten in der Altersklasse der Minis an, und das erfolgreich. Mit einem dritten Platz für Kleimenhagen und Silber für Trümper verlief der Start sehr erfolgreich.

Mia Beckmann besiegt alle Konkurrentinnen

Mia Beckmann (Minis weiblich) stand den Leistungen ihrer Trainingskameraden in nichts nach. In der Mädchenklasse erkämpfte sie sich den Sieg. Ihr Bruder Max (Kinder U10 -40kg/+40kg) zog nach und erreichte in der nächsthöheren Altersklasse nach starken Vorrunden das Finale. Auch in diesem konnte er dominieren und sich nach seinem finalen Kampf zu Recht über den Siegerpokal freuen.

In den Schülerklassen trafen durch Landeskader- und Turniererfahrung bekannte Gesichter aufeinander. Ronja Weiß (U12 +36kg ab Blaugurt) steigerte ihre Leistungen und holte Bronze. Ihre Schwester Jamila (U14 +49kg ab Blaugurt) zog bis in das Finale ein. Hier fiel die Kampfrichterentscheidung zugunsten ihrer Gegnerin aus, für die Heiligenstädterin blieb somit Silber.

Helena Trümper (U14 -43kg Weiß- bis Grüngurte) und Joanne Simon (U14 +49kg ab Blaugurt) erweiterten die Medaillenausbeute und sicherten sich jeweils Platz drei auf dem Podest.