Gotha ehrte seine Sportler

Am Freitag wurden von der Stadt Gotha und der Stadtwerke Sportstiftung Gotha die Nachwuchssportförderpreise in der Altersklasse unter 18 Jahre, die Sportförderpreise in der Altersklasse über 18 Jahre, die Ehrenamtspreise an Gothaer Sportlerinnen und Sportler vergeben. Die Festveranstaltung fand im Bildungszentrum der Thüringer Landesverwaltung in Gotha statt.

Die Preise in den Kategorien männlich, weiblich und Mannschaft sowie Ehrenamt, wurden von der Stadtwerke Gotha Sportstiftung zur Verfügung gestellt und an die folgenden Sportlerinnen und Sportler verliehen: Den „Nachwuchssportförderpreis“ in der Kategorie weiblich erhielten die 14-jährige Sidney Michelle Ott (Karateverein „Nippon“ Gotha/Platz 1), die 14-jährige Tina Schuchardt (FSV 1950 Gotha/2) und die 9-jährige Charlotte Thees (Gothaer Hallenradsportverein 1998/3).

Sidney Michelle bestritt bisher zahlreiche nationale und internationale Wettkämpfe mit hervorragenden Platzierungen und ist Mitglied im Nationalkader Karate. Tina ist Mitteldeutsche Judo Meisterin und wurde in den Landeskader U15 berufen. Charlotte hat sich dem 1er Kunstradsport verschrieben und ist Thüringer Landesmeisterin.

In der Kategorie männlich ging der 1. Platz im Nachwuchsbereich an Fidelius Kraus (15 Jahre) vom Basketball in Gotha, der 2. Platz an Louis Bauer (12 Jahre) vom Schwimmverein 1906 Gotha und der 3. Platz an Benedikt Thomas Wallstein (14 Jahre) vom Gothaer Leichtathletikcentrum. Fidelius ist ein Top-Spieler der Jugendbasketballbundesliga U16 und spielt bereits erfolgreich in der U16-Nationalmannschaft. Louis ist Thüringer Kindermeister Lagen und Schmetterling und Thüringer Jahrgangsmeister. Benedikt Thomas hat sich den Thüringer Landesmeister im Weitsprung und im Blockwettkampf Lauf erkämpft.

Der 1. Platz des „Nachwuchssport-Förderpreis“ in der Kategorie Mannschaft, wurde an die Devilz Cheerleader-Shining Devilz des Basketball in Gotha verliehen. Obwohl das Team erst seit drei Jahren wieder neu aufgestellt ist, haben sie sich den Vizemeistertitel der Regional-Meisterschaft Ost gesichert. Bei der Deutschen Meisterschaft haben sie einen hervorragenden 13. Platz von 181 teilnehmenden Teams belegt. Die junge Mannschaft des 2er-Kunstradsport vom Gothaer Hallenradsportverein belegte den 2. Platz. Das Team ist Thüringer Landesmeister und hat den Thüringen Pokal gewonnen. Für den Thüringer Landesmeister im Beachvolleyball holte die U 14 Mannschaft des Volleyballclub Gotha e.V. den 3. Platz.

In der Kategorie „Sportförderpreis“ über 18 Jahre männlich ging der 1. Platz an den 41-jährigen Tobias Zinserling (Gothaer Bierfassheberverein). Er ist Vize-Welt- und Europameister im Kreuzheben. Den 2. Platz belegte der 76-jährige Joachim Thiel (Schwimmverein 1906 Gotha). Er wurde in seiner Altersklasse Deutscher Vizemeister und Landesmeister im Rücken-, Brust- und Freistilschwimmen. Der 20-jährige Fabian Meyer (Fachschulsportverein 1950 Gotha) belegte den 3. Platz. Er wurde Deutscher Pokalmeister und Mitteldeutscher Judomeister und belegte bei internationalen Turnieren vorderste Plätze.

Bei den Frauen belegte die 40-jährige Constanze Wille (Marineclub Gotha) den 1. Platz, gefolgt von Anke Langer (AK W35) auf dem 2. Platz und Saskia Anschütz (AK W50) auf dem 3. Platz. Beide Sportlerinnen starten für den Fachschulsportverein 1950 Gotha. Constanze führt in ihrer Altersklasse die Rangliste im Seesportmehrkampf an. Anke und Saskia sind seit vielen Jahren in der Lauf Szene aktiv und erfolgreich. Sie sicherten sich den Gesamtsieg jeweils in ihrer Altersklasse des Thüringer Klassikercup, der sich aus neun Läufen zusammensetzt.

Der „Sportförderpreis“ in der Kategorie Mannschaft über 18 Jahre, wurde an das Kata Team Judo des Fachschulsportverein 1950 Gotha (1. Platz), das Lauf Team FSV des Fachschulsportverein 1950 Gotha (2. Platz) und die Mannschaft BIG Girls U19 vom Basketball in Gotha (3. Platz) verliehen. Das Kata Team Judo sind die Thüringer Kata Pioniere. Sie praktizieren diese alte Judotechnik in Thüringen sehr erfolgreich mit einem Weltmeister und Vizeweltmeistertitel. Dem Lauf Team FSV ist es auch in diesem Jahr wieder gelungen, im Thüringer Klassikercup den Gesamtsieg nach Gotha zu holen. Die Frauen marschierten ungeschlagen durch die Landesligaspiele der Saison 2018/19 und holten sich souverän den Landesmeistertitel.

Mit dem „Ehrenamtspreis der Stadtwerke Gotha“ für langjährige Tätigkeit im Sportverein, wurden geehrt: Detlef Mondschein (DLRG Ortsgruppe Gotha), Ilona Scharf (Gothaer Turnverein 1860), Manuel Wotschke (VFL Eintracht 67 Gotha), Nicol Köllmer und Dorit Wittek (FSV 1950 Gotha), Monika Stehmann (SV Eintracht Boilstädt), Bernd Hey, Fabienne Hey, Maik Sopuschek, Petra Steinbrück (alle Tauchsportclub Die Haie Gotha), Christina Sturmhöfel (Basketball in Gotha), Lutz Dübner (Tennissportverein Gotha), Paul Drößler und Ralf Hoyer (FSV Wacker 03 Gotha), Christine Langer (TSV 1869 Sundhausen), Anne Heinze (TSV Uelleben), Reinhardt Schwantz (Marineclub Gotha).

Durch den Abend führte Susanne Wolter. Das Programm gestalteten Sportlerinnen und Sportler des Karateverein „Nippon“ Gotha, sowie das Fanfaren- und Showorchester Gotha. Der Gothaer Theaterverein „Art der Stadt“ sorgte wieder auf bewährte gute Weise für das rechte Licht und den guten Ton. Die Ehrungen nahmen der Oberbürgermeister der Stadt Gotha, Knut Kreuch und der Geschäftsführer der Stadtwerke Gotha GmbH, Dirk Gabriel vor. Zum Abschluss der Veranstaltung vergab das Stadtoberhaupt den „Ehrenbrief des Oberbürgermeisters“ an die verdiente Persönlichkeit des Sports, die in Gotha geborene Biathletin Juliane Frühwirt.