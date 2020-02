Gothaer Volleyballerinnen starten Abenteuer in Übersee

Robert Werner mausert sich zum Alleskönner. Als Außenangreifer will er mit dem VC Gotha am Samstag in Delitzsch (20 Uhr) siegen, um Punkte in der 2. Bundesliga Süd einzufahren. Zudem engagiert sich der 20-Jährige seit geraumer Zeit als Trainer im Thüringer Volleyball-Verband. Dem nicht genug, betreut der Gothaer bereits seit Sommer vergangenen Jahres ein neues Projekt, welches so langsam in die heiße Phase geht.

Zusammen mit zehn Mädchen – sieben vom VC Gotha, drei vom SWE Volley-Team Erfurt – nimmt er die Teilnahme am 47. AAU Junior National, dem größten Volleyballturnier der Welt, in Angriff. Dieses findet vom 23. bis 25. Mai in Orlando/USA statt und dürfte für die Thüringer Auswahl ein einmaliges Erlebnis werden. Insgesamt 15 Leute umfasst die „Reisegruppe Orlando“. „Ich habe vor drei Jahren selbst schon einmal beim Turnier mitgespielt. Damals war ich noch am Internat in Frankfurt und wir konnten es gewinnen“, sagt Werner.

Die Idee kam im vergangenen Mai bei einem Beachvolleyball-Turnier, als er mit Freunden eher zufällig auf die Veranstaltung zu sprechen kam und aus dem lockeren Plausch schnell Ernst wurde. „Mich haben gleich zwei Eltern darauf angesprochen, das hat so seinen Lauf genommen und alle waren sofort begeistert“, sagt er.

180 Volleyballfelder in einer Halle

Und so begann die detailreiche Planung für das Turnier, welches in einer riesigen Kongresshalle mit rund 180 Feldern, mehreren hundert Teams und tausenden Spielern ausgetragen wird. Dimensionen, die man kaum glauben kann, wenn man es nicht live erlebt hat. Es galt, sich anzumelden, Flüge zu buchen, Visa zu beantragen, Reisepässe anzuschaffen. Dies zog nicht nur zeitlichen Aufwand mit sich, sondern erforderte auch Konzentration. „Beim Buchen der Flüge habe ich ganz schön geschwitzt und mehrfach über die Namen gelesen, um ja keinen Buchstabendreher oder Fehler einzubauen“, sagt Werner.

Zudem galt es, den finanziellen Faktor im Blick zu behalten. Dank vieler Spenden konnte ein Großteil des niedrigen, fünfstelligen Budgets bereits abgedeckt werden. Neben privaten Gönnern zeigten sich aber auch die Mädels kreativ. Mit Ständen bei den Heimspielen wiesen sie auf das Abenteuer hin, Aktionen wie ein Kuchenbasar füllten die Kasse ebenso auf. „Wir sind auf einem guten Weg und haben viele Kosten schon abgedeckt. Insgesamt bräuchten wir noch rund 2000 Euro und sind über jede Hilfe dankbar“, sagt Werner, der den Blick so langsam auf das Sportliche lenkt.

Rund drei Monate bleiben bis zum Start am 19. Mai, um die Mix-Mannschaft aus Gotha und Erfurt in Form zu bringen. Gerade in Gotha, wo die Damen in der Thüringenliga spielen, steht eher der Spaß im Vordergrund, wohingegen von den drei Erfurterinnen zwei in der Regionalliga, eine sogar in der Bundesliga spielen. Betreut werden die Gothaerinnen von Petra Thiel, die immer mal wieder Unterstützung durch Spieler des Zweitligisten erhält, die Einheiten übernehmen. Vier Wochen vor Start wird das Pensum intensiviert – unter den Augen von Werner, der dann viermal in der Woche auf das Parkett bittet. „Das müssen sie dann erst einmal alles unter einen Hut bekommen, zumal viele mitten im Abiturstress stecken“, sagt er über seine Auswahl, die fast ausnahmslos aus U-19-Mädchen besteht. Doch der Ansporn ist groß. Denn nur zum Spaß fahren die Thüringer nicht nach Übersee. „Ich bin gespannt, wie sie sich in der Zeit verbessern“, so Werner.

Um in die richtige Kategorie des nach Leistungsstärke gestaffelten Turniers gesetzt zu werden, verschickt der 20-Jährige Videos an die Veranstalter, die sich so selbst ein Bild machen. Wie die sportlichen Chancen stehen, ist nur schwer einzuschätzen. „Es kann sein, dass wir gewinnen. Aber auch, dass wir jeden Satz mit zehn Punkten verlieren“, sagt Werner.

Insgesamt zehn Tage umfasst das Abenteuer, welches am Flughafen Frankfurt startet. Über Miami geht es nach Orlando, nach dem Wettkampf ist noch ein zweitägiger Aufenthalt in Miami geplant, bevor es wieder in die Heimat geht. „Es ist auch kulturell ein riesen Ding, da mal reinzuschnuppern und mit anderen Sportlern in Kontakt zu kommen“, spricht Werner aus Erfahrung.

Fleißig: Juliane Rabich, Lara Köhler und Dayra Arndt (von links) sammeln mit verschiedenen Aktionen Geld für die Reise. Foto: Tim Grebhan

Wer etwas spenden möchte, kann sich über die Facebook- oder Instagram-Seite des VC Gotha melden.