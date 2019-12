Greizer Alexander Grätz hat sich freigeschwommen

Alexander Grätz hat sich auf die langen Strecken verlegt. Im Becken schwimmt der Greizer die 1500 Meter Freistil, holte sich bei den Deutschen Junioren-Meisterschaften in Berlin auf der Kurzbahn die Silbermedaille.

„Mein bisher größter Erfolg“, sagt der 18-Jährige. Nach 15:52,19 Minuten schlug der Schwimmer vom 1. SK Greiz von 1924 am Beckenrand an, blieb erstmals unter 16 Minuten. Mit der viertbesten Vorleistung war er an den Start gegangen. Platz drei das Ziel, doch es sei günstig gewesen, dass der Starter mit der drittschnellsten Zeit auf der Nebenbahn kraulte. „Das kriegst du mit, kannst dich am Gegner hochpeitschen und den inneren Schweinehund überwinden.“

Auch wenn die Silbermedaille der größte Erfolg bisher ist, soll es nur der Anfang gewesen sein. Alexander Grätz zieht es nach draußen – ins Freiwasser. Auch wenn das eine ganz andere Nummer ist, als das Beckenschwimmen. Draußen wird im Pulk geschwommen, da muss man taktisch schwimmen, die richtige Gruppe erwischen – und sich auch mal Platz verschaffen. Fünf und zehn Kilometer werden im Meer, in Flüssen oder Seen geschwommen.

Bei der Freiwasser-WM im Juli im Hafenbecken der südkoreanischen Hafenstadt Yeosu holten sich Florian Wellbrock und Rob Muffels Gold und Silber über zehn Kilometer. Noch ist es für Alexander Grätz neu bei den Meisterschaften mal neben dem Weltmeister zu stehen, da schaut man noch auf. Doch dass Alexander Grätz überhaupt auf die langen Kanten geht, war vor gar nicht so langer Zeit nicht abzusehen, seine leistungssportliche Laufbahn schien zu Ende. Von der fünften bis zur zehnten Klasse trainierte er am Sportgymnasium Erfurt, verpasste aber knapp die Bleibenorm – und musste gehen. Doch er hatte das Gefühl, das kann es noch nicht gewesen sein, sechs Jahre tagtägliches Training, tagtägliches Überwinden des inneren Schweinehundes. Umsonst? Vergebens?

Das war es nicht. „Ich habe mich umorientiert und bin am Sportgymnasium Chemnitz aufgenommen worden.“ Ein Glücksfall. Ein neues Umfeld, eine neue Trainingsgruppe, mit Steven Krüger ein neuer Trainer – Alexander Grätz steigerte seine Leistungen, teilweise um Minuten. „Ich bin froh, dass ich den neuen Anlauf gewagt habe.“

Das Trainer-Sportler-Verhältnis sei enger, „die Moralität in der Trainingsgruppe höher, das kitzelt mehr Leistungsbereitschaft und am Ende auch bessere Zeiten heraus.“ Alexander Grätz, seine Cousine Tina ist erfolgreich im Judo, schaut so oft es geht in der Greizer Schwimmhalle vorbei – da wo alles Sportliche für ihn begann. Sein zehn Jahre älterer Bruder Michael war auch Schwimmer – und der kleine Alexander tippelte immer am Beckenrand umher, schaute dem großen Bruder beim Training zu. Als Vierjähriger lernte er im Hallenbad das Schwimmen und Trainerin Renate Rausch übernahm den Jungen in den Verein und förderte und forderte ihn.

Inzwischen ist der Bruder kein Leistungsschwimmer mehr, doch er schaut, was der „Kleine“ macht, sieht zu, wie er ihm einen Kreisklassenrekord nach dem anderen abnimmt. „Ich habe inzwischen eine richtige Leidenschaft fürs Schwimmen entwickelt“, sagt Alexander Grätz, „ein richtiges Feuer und mit den Erfolgen kommt wird der Spaß am Schwimmen immer größer“.

Ging es all die Jahre in Erfurt höchstens darum, bei Deutschen Meisterschaften vielleicht einmal aufs Podest zu kommen, so blickt der junge Mann nun Richtung Seychellen. In der zweiten Augusthälfte steht in Victoria die Junioren-WM im Freiwasserschwimmen auf dem Programm. Ein lohnenswertes Ziel in jedem Fall.