Greizer Ringer kämpfen mit der Ungewissheit

Während andere Sportarten wie Fußball oder Kegeln um das Ende oder die Fortführung der Saison ringen, bereiten die Ringkämpfer bereits die neue Saison vor. Man könnte meinen, die Ringer haben es vergleichsweise komfortabel, doch das täuscht gewaltig.

Der erste Bundesligakampf des RSV Rotation Greiz in der Saison 2020/21 ist für den 15. September beim FC Erzgebirge Aue geplant. „Das ist noch eine Weile hin“, sagt Vereinspräsident Thomas Fähndrich, „doch die Weichen für die neue Saison werden jetzt gestellt.“ Bis zum 31. Mai läuft die Wechselfrist, zu diesem Stichtag müssen die Bundesliga-Vereine ihre Zugänge melden. Gebühren an den Deutschen Ringer-Bund (DRB) und den europäischen Verband (Cela) werden fällig.

„Doch wer sagt uns, ob wir im September mit den Bundesligakämpfen beginnen können, ob es überhaupt eine Bundesligarunde geben wird?“, fragt Thomas Fähndrich und gibt gleich die Antwort. „Niemand.“ Fakt ist, kein Ringer kann auf der Matte trainieren, nicht eben förderlich für eine gute Saisonvorbereitung.

„Das Ringen ruht. Hinter den Kulissen machen wir unsere Arbeit“, sagt Thomas Fähndrich. „Unsere Bundesliga-Mannschaft steht, die Neuverpflichtungen sind fix.“ Name, Stilart und Gewichtsklasse der Neuen behält der Verein für sich. Aus gutem Grund. Zum einen, um der Konkurrenz nicht noch die Möglichkeit zu geben, auf die Greizer Zugänge mit Verpflichtungen zu reagieren und zum anderen, um die eigene Meldung bis zum Ende offen zu halten.

„Melden wir jetzt, flattern die Rechnungen ins Haus. Kann die Liga wegen der Corona-Krise nicht starten, sind wir das Geld los.“ Zudem sei nicht sicher, „ob uns die Sponsoren weiter so unterstützen können, wie vor der Corona-Krise“, sagt Thomas Fähndrich, der selbst ein Unternehmen führt.

„Stand heute sind wir in einer Art Schwebezustand. Wir planen ins Ungewisse.“ Wird die Sporthalle im Aubachtal aufgeschlossen, beginnt auch wieder das Training. „Ringen gehört zu Greiz“, sagt Thomas Fähndrich und Mannschaftskämpfe wird es auch geben, die der Greizer Landesligamannschaft in jedem Fall. „In dieser Mannschaft ringen unsere Talente, die es einmal in die Bundesligastaffel schaffen wollen ….“