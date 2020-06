Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Großfahners Fußballer spenden Blut

„Wir wollen der Gesellschaft etwas zurückgeben.“ Unter diesem Motto fanden sich 16 Fußballer des Fußball-Kreisligisten TSV Großfahner im Haema-Blutspendezentrum Erfurt ein, um zur Ader gelassen zu werden. Die Idee dazu hatte Trainer Marcel Wehr, der früher für den FC Blau-Weiß Dachwig/Döllstädt und Borntal Erfurt auflief. Sie stieß in der Whatsapp-Gruppe des Vereins auf reges Interesse, sodass schnell ein Termin zum Spenden gefunden wurde. Also hieß es für die Fußballer – hier auf dem Bild Frank Heinemann, Sven Kopka und Robin Becker (von links) – ein kurzer Pieks, dann ist die gute Tat vollbracht. Der für den Verein erhaltene Betrag von 545 Euro soll ebenfalls einem guten Zweck zugute kommen und wird an den Förderverein der „Oswin Schuchardt“ Kindertagesstätte gespendet.