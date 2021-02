Apolda. Handball: Am Donnerstagvormittag (18. Februar) will der Verband bekanntgeben, dass die Oberligasaison beendet ist

Was wird aus der Saison 2020/21 in der Mitteldeutschen Oberliga der Handballer? Die Vereine warten auf ein Signal des zuständigen Verbandes. Nein, erhalten habe man noch nichts offizielles, erklärt Patrick Schatz vom HSV Apolda. Auch in Bad Blankenburg und in Jena ist keine Mitteilung angekommen.