ThSV Eisenach verliert in Gummersbach 24:33

Gummersbach. In der 2. Handball-Bundesliga legt der ThSV beim VfL Gummersbach seinen Respekt erst zu spät ab und verliert am Freitagabend mit 24:33.

Mit dem VfL Gummersbach und dem ThSV Eisenach trafen am Freitagabend zwei echte Handball-Traditionsvereine in der Schwalbe-Arena aufeinander. In Gummersbach und in Eisenach wurden vor 100 Jahren erstmals Handball-Sparten in den ortsansässigen Sportvereinen gebildet. Auf der Vita des VfL Gummersbach stehen etliche nationale und internationale Erfolge.