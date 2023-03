Thüringer HC verpflichtet Nationaltorhüterin

Bad Langensalza. Die Nationaltorhüterin Dinah Eckerle kehrt in der kommenden Saison zurück zum früheren deutschen Meister Thüringer HC.

Der Thüringer HC holt Dinah Eckerle zurück in die Handball-Bundesliga. Die 27-Jährige wechselt zur kommenden Saison zurück zum früheren deutschen Meister, wie der Club am Donnerstag mitteilte. Zuletzt war die 75-malige Nationalspielerin Eckerle im Westen Dänemarks beim Team Esbjerg aktiv, derzeit ist sie in der Babypause. Beim THC erhält Eckerle einen Vertrag über zwei Jahre. Zudem gab der Club die Verpflichtung von Rückraumspielerin Kathrin Pichlmeier vom VfB Oldenburg zur neuen Saison bekannt.

"Wenn ein bei uns groß gewordenes Kind ihren Weg nach Hause findet, freut einen das ganz besonders. Dinah Eckerle ist bei uns zur absoluten Topspielerin gereift, hat dann über etliche Topvereine im Ausland ihren weiteren Weg bestritten, um letztendlich festzustellen, dass es zu Hause doch am schönsten ist. Ihr Weg zurück schließt einen Kreis", sagte Trainer Herbert Müller.

Eckerle stammt aus der THC-Jugend und spielte bis 2018 in Thüringen. Dann folgten die Stationen Bietigheim, Siófok KC in Ungarn, Metz Handball und Esbjerg. Im März brachte Eckerle eine Tochter zur Welt. "Ich freue mich unheimlich, ein neues Kapitel aufzuschlagen und eine zweite Ära mit dem THC anzugehen", sagte Eckerle. "Der THC hat gerade in dieser Saison eine hohe Qualität und präsentiert sich national mit dem zweiten Platz hinter Bietigheim richtig super und auch auf der europäischen Ebene sehr gut." Ihr Ziel sei es national wieder um Titel mitzuspielen und sich europäisch weiterzuentwickeln.